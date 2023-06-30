Предки человека жили на Земле в одно время с динозаврами — исследование

Эволюция приматов свершилась до того, как массивный астероид положил конец господству животных-гигантов.

Исследовав тысячи окаменелостей плацентарных млекопитающих, ученые пришли к выводу, что их эволюция произошла раньше, чем массивный астероид столкнулся с планетой 66 миллионов лет назад, поэтому предки людей некоторое время жили вместе с динозаврами.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Палеонтологи из Бристольского и Фрибургского университетов проанализировали семь семейств млекопитающих, окаменелости которых датируются 66 миллионами лет назад, среди которых приматы, кролики, собаки и летучие мыши. Это дало несколько ответов исследователям на давно обсуждаемый вопрос.

Известно, что плацентарные млекопитающие выжили, когда падение астероида ознаменовало конец мелового периода и эпоху господства динозавров. Эти млекопитающие разразились разнообразием, что привело к появлению того животного мира, который мы видим сегодня.

Исследовательница из Бристольского университета Эмили Карлайл утверждает, что на основе новых исследований были выявлены закономерности возникновения и вымирания разных групп, в том числе плацентарных млекопитающих.

Ученые обнаружили, что приматы (предки человека), зайцевидные (кролики и зайцы) и хищные (собаки и кошки) эволюционировали непосредственно перед массовым вымиранием динозавров.

"Модель, которую мы использовали, оценивает возраст происхождения на основе того, когда родословные впервые появились в летописи окаменелостей и модели разнообразия видов во времени для родословной", — поделился соавтор исследования Даниэле Сильвестро из Университета Фрибурга.

Исследователи считают, что отсутствие конкуренции со стороны динозавров в будущем позволило млекопитающим плацентарным эволюционировать и диверсифицироваться, однако определенное время они жили и развивались одновременно с животными-гигантами.

Напомним, новое жуткое исследование показало, что ранние родственники современного человека убивали и, возможно, даже ели друг друга.

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