Предполагаемая причина сбоя в Facebook и Instagram: Сеть не видит их страницы

Предполагаемая причина сбоя в Facebook и Instagram: Сеть не видит их страницы

Проблема могла возникнуть из-за неполадок в работе системы доменных имен (DNS).

Причиной масштабного сбоя в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp, что наблюдается ориентировочно с 19:00 понедельника, 4 октября, могла стать проблема в работе системы доменных имен (DNS), которая позволяет пользователям находить страницы соцсетей в интернете.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое предположение журналисты сделали из-за сообщения об ошибке, которое возникает на странице Facebook Inc.

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Эксперты по кибербезопасности в комментарии считают маловероятным, что взлом соцсети состоялся снаружи, но не исключают "саботаж со стороны инсайдера". По их словам, сбой произошел из-за внутренней ошибки, которая могла возникнуть после массовой атаки по типу "отказ в обслуживании". Но специалисты отмечают, что операция требует координации между мощными преступными группировками или очень инновационной техники.

Журналист Independent Брайан Кребс на своей странице в Twitter заявил, что записи DNS были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.

"Подтверждено: записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com сегодня утром были удалены из глобальных таблиц маршрутизации", — говорится в его сообщении.

Напомним, из-за падения акций Facebook, вызванных глобальным сбоем в работе соцсети, Марк Цукерберг обеднел на 6,6 миллиарда долларов.

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