Предсказание Нострадамуса о католической церкви и Папе Римском Франциске

Нострадамус еще сотни лет назад сделал пугающее предсказание в отношении Папы Римского Франциска, борющегося с почечной недостаточностью.

Об этом пишет издание Mirror.

Лидер Католической церкви находится в критическом состоянии, из анализов крови видны первые признаки почечной недостаточности. 88-летний понтифик смог принять участие в литургии из больничной палаты в воскресенье, что доставило радость его сторонникам.

Нострадамус еще в 1500-х годах предсказал, что после смерти "очень старого понтифика" будет избран "римлянин доброго возраста", о котором будут говорить, что он "ослабляет свой престол". Однако, по словам Нострадамуса, он будет долго сидеть на своем месте и продолжит свою деятельность.

Ранее кровяные анализы Папы показали "начальную, легкую почечную недостаточность", но врачи отметили, что она находится под контролем. Сниженный уровень тромбоцитов, необходимых для свертывания крови, обнаруженный в субботу, стабилизировался, сообщает Daily Star.

Сегодня в социальных сетях Папы было опубликовано сообщение с благодарностью всем, кто обращался с поддержкой. В нем говорилось: "Недавно я получил много сообщений трогательных слов, и меня особенно поразили письма и рисунки от детей. Спасибо за вашу близость и за утешительные молитвы, которые я получил со всего мира!".

Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Римский Франциск находится в сознании и получает кислородную терапию. Показатели его анализов крови улучшились, но врачи наблюдают начальную почечную недостаточность.

Читайте также: