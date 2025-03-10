Представлен первый в мире биологический компьютер на основе клеток человеческого мозга

CL1 – это инновационный биологический компьютер, сочетающий живые культивированные клетки человеческого мозга с кремниевым оборудованием в современном компьютерном корпусе, который также выполняет функцию жизнеобеспечения клеток.

Австралийская биотехнологическая компания Cortical Labs представила "первый в мире разворачивающийся с помощью кода биологический компьютер".

Об этом пишет Oddity Central.

Инновация CL1 состоит в том, что нервные клетки мозга, выращенные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), размещаются на кремниевом чипе. Эти клетки реагируют на электрические сигналы, образуя сети, обрабатывающие информацию подобно живому мозгу. Эти ответы записываются и анализируются программным обеспечением ИИ, что позволяет ему учиться быстрее традиционных систем искусственного интеллекта.

Cortical Labs считает, что интеграция биологических элементов, таких как системы на основе нейронов, может повысить эффективность в решении задач, с которыми традиционный ИИ борется, например принятие решений в непредсказуемых условиях и ситуациях.

Cortical Labs уже некоторое время работает над биологическими компьютерами. В 2022 году она в партнерстве с Университетом Монаша провела исследование этой интригующей технологии и сумела создать лабораторную компьютерную тарелку, способную учиться, а затем овладевать игрой в понг всего за пять минут. Это был значительный прорыв, но компания поняла, что эта технология не принесет много пользы в лаборатории. Потому она начала работать над портативной версией.

Чтобы сохранить клетки мозга жизнеспособными, CL1 поставляется в контейнере жизнеобеспечения, регулирующего различные элементы, такие как температура и газообмен. Можно представить его как более продвинутый компьютерный корпус, в котором находятся живые сети человеческих нейронов. Эта система позволила Cortical Labs работать над коммерческой версией биологического компьютера, которая должна появиться на рынке позже в этом году по цене около 35 000 долларов.

CL1

"Эта платформа позволит миллионам исследователей, инноваторов и мыслителей по всему миру превратить потенциал CL1 в ощутимое, реальное влияние", — сказал основатель и генеральный директор Cortical Labs доктор Хон Венг Чонг. "Мы предоставим им платформу и поддержку, чтобы они могли инвестировать в R&D и способствовать новым прорывам и исследованиям".

Cortical Labs считает, что ее "синтетический биологический интеллект" может совершить революцию в изучении сознания и потенциально устранить необходимость полагаться на испытания на животных и несовершенные математические модели для изучения болезней и лекарств.

CL1 описывают как своего рода эволюционирующий органический компьютер способный к быстрому обучению и гибкости, превосходящей традиционные кремниевые микросхемы искусственного интеллекта, которые используются для тренировки крупномасштабных языковых моделей. Хотя его цена может быть непосильной для небольших лабораторий и исследовательских групп, Cortical Labs сейчас работает над более доступной облачной системой, к которой можно будет получить доступ из любой точки мира.

Использование человеческих нейронов в вычислениях приводит к серьезным этическим проблемам, и хотя Cortical Labs объяснила, что нейроны, используемые в CL1, выращенные в лаборатории и лишенные сознания, компания также признала необходимость руководящих принципов для решения моральных и регуляторных проблем.

Напомним, ученые изобрели "суперкожу", которая самостоятельно заживляет 90% порезов за 4 часа. Главный секрет самовосстановления гидрогеля – в его полимерной структуре.

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