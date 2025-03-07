Представлен первый в мире "смартфон для домашних животных": какие его основные фишки

Технологическая выставка MWC 2025 принесла немало инноваций, но один из самых неожиданных анонсов – это PetPhone от GlocalMe.

Об этом пишет Android Authority.

Устройство, которое называют "смартфоном для домашних любимцев", обещает революционизировать общение между хозяевами и их животными, предлагая двустороннюю связь, мониторинг здоровья и отслеживание местоположения.

Как работает PetPhone

PetPhone создан для того, чтобы владельцы домашних животных могли оставаться на связи со своими питомцами даже на расстоянии. Основные функции устройства:

Распознавание лая и поведения

PetPhone анализирует звуки и движения животного, определяя его эмоциональное состояние. Например, если собака выглядит взволнованно, устройство может автоматически сообщить владельцу.

Голосовые ответы

Благодаря встроенному динамику владелец может дистанционно общаться с животным, что особенно полезно для собак, реагирующих на знакомый голос.

PetPhone / Фото: Android Authority

Мониторинг здоровья

PetPhone оснащен сенсорами, отслеживающими температуру тела, уровень активности и даже частоту сердечных сокращений любимца.

Технологии отслеживания

Для безопасности животного устройство использует GPS, Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет находить питомца даже в труднодоступных местах.

Хотя некоторым людям такая технология может показаться излишней, рынок смарт-устройств для домашних животных стремительно растет. Владельцы, заботящиеся о комфорте и безопасности своих любимцев, могут оценить сочетание мониторинга здоровья, трекинга и интерактивной связи.

Напомним, ученые узнали, как соцсети влияют на организм человека. Оказалось, что пользование соцсетями не так и безопасно.

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