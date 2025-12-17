Представлен самый маленький в мире мини-компьютер размером со смартфон — фото

Реклама

Американская технологическая компания Tiiny AI Inc представила самый маленький в мире мини-ПК, размер которого сравним со смартфоном.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Устройство под названием Tiiny AI Pocket Lab официально получило рекорд как наименьший мини-ПК, способный локально запускать большие языковые модели из 100+ млрд параметров.

Габариты устройства составляют 142 мм в длину, 80 мм в ширину и 25,3 мм в высоту. Несмотря на компактные размеры, Tiiny AI Pocket Lab позиционируют как первый в мире карманный AI суперкомпьютер, который может полностью выполнять большие языковые модели до 120 миллиардов параметров без подключения к облачным сервисам, серверам или мощным графическим процессорам.

Мини-ПК разработан для энергоэффективной персональной обработки данных и работает в пределах энергопотребления до 65 Вт. По словам разработчиков, это позволяет обеспечить производительность больших AI-моделей со значительно меньшими затратами энергии и более низким углеродным следом по сравнению с традиционными GPU-системами.

Самый маленький в мире мини-ПК / © Guinness World Records

В Tiiny AI отмечают, что появление Pocket Lab является важным сдвигом в развитии искусственного интеллекта. Компания указывает на проблемы, с которыми все чаще сталкиваются облачные решения AI: высокая стоимость энергии, перебои в работе, затраты на передачу больших объемов данных и риски для конфиденциальности. По мнению разработчиков, ключевой проблемой современной AI-экосистемы является недостаток вычислительной мощности, а зависимость от облачной инфраструктуры.

"Облачный искусственный интеллект принес значительный прогресс, но в то же время создал зависимость, уязвимость и проблемы со стойкостью", - заявил директор GTM Tiiny AI Самар Бходж.

Самый маленький в мире мини-ПК / © Guinness World Records

Он также отметил, что компания стремится сделать передовой искусственный интеллект персональным и приватным: мощность больших моделей, по замыслу Tiiny AI, должна принадлежать не дата-центрам, а пользователям.

Tiiny AI Pocket Lab ориентирован на широкий спектр применений - от разработки и исследований до создания контента, обучения и профессиональной работы. Устройство поддерживает многошаговое соображение, глубокое понимание контекста, агентные рабочие процессы, генерацию текстов и безопасную обработку конфиденциальной информации даже без доступа в Интернет.

Самый маленький в мире мини-ПК / © Guinness World Records

Отдельно разработчики отмечают функции долгосрочной персональной памяти: все данные, документы и настройки хранятся локально с использованием шифрования банковского уровня. Это, по словам компании, обеспечивает уровень приватности и устойчивости, недостижимый для большинства облачных AI-систем.

