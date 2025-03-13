Представление про Вселенную может неожиданно измениться: ученые поразили открытием

Космический телескоп Джеймса Вэбба за неполные три года работы предоставил астрономам уникальные данные о самых отдаленных уголках Вселенной. Недавнее открытие стало одним из самых загадочных: галактики в далеком космосе обращаются не так, как предполагали ученые.

Исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показало, что большинство галактик вращаются в одном направлении относительно Млечного Пути. Это противоречит традиционным представлениям о равномерном распределении направлений вращения, пишет Phys.

Необычное распределение направлений вращения

Астрономы проанализировали 260 галактик разных размеров и форм. Благодаря высокой четкости снимков выяснилось, что примерно две трети из них вращаются по часовой стрелке, а остальные – в противоположном направлении. Этот результат стал неожиданностью для научного сообщества. Ученые ожидали, что количество галактик, вращающихся в разных направлениях, будет примерно равным. Однако теперь они вынуждены искать объяснения этой аномалии.

Возможные объяснения аномалии

Авторы исследования выдвинули две основные гипотезы:

Вращение Вселенной после Большого взрыва. Это может означать, что Вселенная имеет определенную собственную вращательную динамику, что согласуется с предположениями о том, что она может быть внутренней частью вращающейся черной дыры.

Эффект Доплера. Ученые отмечают, что свет от галактик, вращающихся в противоположном направлении относительно движения Земли, должен быть ярче. Это может повлиять на наблюдение, создавая иллюзию неравномерного распределения вращения.

Последствия для космологии

Астрономы отмечают, что это открытие может иметь серьезные последствия для понимания эволюции Вселенной. Если он действительно вращается, это может изменить представление о его структуре и заставить просмотреть методы измерения расстояний до галактик.

Изменение космологических моделей также может помочь объяснить разногласия в скорости расширения Вселенной, а также явление, когда некоторые галактики кажутся старше самой Вселенной.

Что дальше

Астрономы продолжат анализ данных с телескопа Вебб, чтобы выяснить, является ли эта аномалия реальным феноменом или связана с ограничениями наблюдений. Если же неравномерное распределение вращения галактик подтвердится, это станет одним из величайших открытий в современной астрономии.

Напомним, ученые предложили альтернативный взгляд на происхождение человечества, изменяющее представление об уникальности разумной жизни.

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