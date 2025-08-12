Предупреждение для отдыхающих: как уберечь телефон на пляже

Смартфон / © Pixabay

Отдыхая у моря, стоит помнить, что смартфон не всегда выдерживает воздействие песка, соленой воды и прямого солнца.

Об этом пишет издание The Express

С наступлением жары на море отправится немало людей, но отдыхающим стоит быть внимательными относительно безопасности своих мобильных устройств. Эксперты предостерегают, что во время пребывания на пляже телефоны могут пострадать от трех главных факторов — соленой воды, песка и воздействия солнечных лучей.

Ли Эллиотт, главный продуктовый директор компании Compare and Recycle, занимающейся переработкой техники, заявил, что наши телефоны — это жизненная необходимость, но они не такие прочные, как хотелось бы, особенно при воздействии солнца, моря и песка. Для защиты своего смартфона он рекомендует использовать водонепроницаемый чехол или специальный пакет.

Эксперты также советуют держать устройства в тени, чтобы контролировать их температуру. Кроме того, переключение смартфона в режим полета или энергосбережения может помочь избежать перегрева.

Если песок все же попадет в труднодоступные места телефона, стоит осторожно удалять его мягкой щеткой, а не острыми или твердыми предметами.

Для тех, кто может, лучше вообще оставить телефон дома или хранить его в номере отеля в сейфе, чтобы обезопасить от повреждений и краж.

В некоторых курортных местах есть пляжные шкафчики, где за небольшую плату можно оставить ценные вещи.

Также на рынке представлены сумки с антикрадовыми замками, которые можно закрепить за какую-то часть тела или предмет, что особенно актуально, если вы боитесь заснуть на пляже.

Водонепроницаемые сухие мешки также можно купить, и их можно прикрепить к себе, если вы отправляетесь плавать и никому не доверяете хранить свои вещи.

Еще один способ, рекомендованный почтовой службой, — закопать ценные вещи под полотенцем, хотя это наименее желательный вариант, особенно для телефона, потому что есть риск, что воры заметят этот способ.

Также специалисты отмечают, что туристическая страховка — обязательна. Перед поездкой можно оформить покрытие на мобильные устройства, планшеты и смартфоны.

Компания ID Mobile рекомендует активировать функции «Найти iPhone» для iOS и «Find My Device» для Android, чтобы иметь возможность отслеживать, блокировать или удалять данные телефона в случае его потери или кражи.

Напомним, ранее мы писали о том, что жара может повредить ваш iPhone, эксперты предостерегли от опасных способов охлаждения гаджета и рассказывали, что нужно делать, чтобы этого не произошло.