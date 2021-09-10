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Превосходил тираннозавра: в Узбекистане ученые обнаружили останки нового динозавра с "акульими" зубами

Превосходил тираннозавра: в Узбекистане ученые обнаружили останки нового динозавра с "акульими" зубами

pixabay.com

Рептилия была главным хищником в пищевой цепи Средней Азии.

В Узбекистане обнаружили останки нового динозавра, который мог быть главным хищником экосистемы в Азии и превосходил даже тираннозавра.

Об этом пишет Royal Society Open Science.

Найденными окаменелостями заинтересовались ученые из Канады и Японии. Изучив их, они узнали о существовании нового динозавра.

Оказалось, что рептилия обитала на Земле 90 млн лет назад и при этом была главным хищником в пищевой цепи Средней Азии. До открытия вершиной пищевой цепочки в свое время считали тираннозавра.

Исследователи назвали рептилию Улугбегзавром (Ulughbegsaurus uzbekistanensis).

Согласно заключению ученых, животное относилось к роду кархародонтозавра. У динозавра были "акульи" зубы, которые вырастали до 15 сантиметров в длину.

Напомним, следы последнего из динозавров, которые бродили в Великобритании 110 млн лет назад, были обнаружены недалеко от белых скал Дувра.

Высота хищника достигала восьми метров, вес варьировалась от одной до семи тонн.

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