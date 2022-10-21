Превосходит суперкомпьютеры: ученые выяснили, как работает человеческий мозг

Команда ученых из Дублинского колледжа Тринити заявила, что наш мозг может использовать квантовые вычисления. Если открытия подтвердят, оно сможет объяснить, почему наш мозг по-прежнему превосходит суперкомпьютеры в некоторых аспектах.

Об этом пишет Futurism.

Выводы ученых основываются на идее квантовой запутанности. Это явление, при котором квантовое состояние двух либо более объектов обязано описываться во взаимосвязи друг с другом, даже если отдельные объекты находятся в пространстве.

"Мы адаптировали идею, разработанную для экспериментов, чтобы доказать существование квантовой гравитации, с помощью которой вы берете известные квантовые системы, взаимодействующие с неизвестной системой", — сказал Кристиан Керскенс, один из исследователей.

В ходе этого эксперимента ирландские ученые смогли зафиксировать электрофизиологические потенциалы, которые могут вызвать, например, сердцебиение. "Известной системой" в этом случае стали протонные обороты воды в нашем мозгу.

После этого с помощью специальной формы МРТ изображения было обнаружено определенный тип электрического сигнала мозга. Это был вызван потенциал сердцебиения. Его нельзя обнаружить во время обычного МРТ. Свои достижения ученые объяснили квантовой запутанностью во вращениях протонов в мозге.

Ранее ученые выяснили, почему с возрастом время летит так быстро. Исследование ученых показало, что по мере старения скорость, с которой наш мозг получает и обрабатывает изображения, постепенно снижается, что приводит к временному несоответствию в воспоминаниях.

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