Превращает фото в видео: Google создал новый инструмент на основе искусственного интеллекта

Исследователи Google представили новый инструмент на базе ИИ – VLOGGER. Он способен создавать реалистичные видео с одной фотографии. VLOGGER не только анимирует лицо, но и создает полноценные изображения, которые двигаются и жестикулируются.

VLOGGER отличается тем, что не требует индивидуального обучения для каждой фотографии и не ограничивается анимацией лица. Он готов трансформировать разные сектора, включая создание 3D фотореалистичных аватаров для игр и виртуальной реальности. Актеры могут даже оцифровывать себя для киностудий.

Google рассматривает VLOGGER как универсальный инструмент для презентаций, образовательных программ, низкоскоростной связи, виртуального повествования историй и интерфейсов текст-компьютер. Несмотря на текущие ограничения – короткая продолжительность видео, статический фон и неподвижные фигуры – эта технология является значительным шагом вперед в анимации изображений.

Напомним, о возможностях и опасностях искусственного интеллекта сейчас много споров. Например, это была одна из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе. Мир понимает риски производства откровенных фейков в фото, аудио и даже видеоформате. И фейки эти – чем дальше, тем правдоподобнее. Украинцы же столкнулись с этими опасностями еще раньше, ведь Россия вовсю применяет искусственный интеллект в информационной войне против нас. Так как не попасть на крючок лжи – говорится в сюжете ТСН.

Фейки становятся более правдоподобными! Опасности искусственного интеллекта во время войны

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