Превратили гигантов в подводные автобусы: в Тихом океане увидели странных "пассажиров"

Ракообразные «путешествуют» на гигантском морском пауке / © Фото из открытых источников

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На глубине более 3 км под поверхностью Тихого океана ученые стали свидетелями необычного взаимодействия двух морских существ. Крошечные ракообразные цеплялись за длинные ноги гигантских морских пауков и не отпускали их даже после того, как животных подняли на поверхность.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Кто ездит на морских пауках

Речь идет об амфиподах Mesopleustes abyssorum — небольших ракообразных, которых находили в разных частях Мирового океана на значительных глубинах. Эти существа не очень хорошо плавают и не имеют планктонной личиночной стадии, которая могла бы помогать им переноситься по океаническим течениям.

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Вот почему их обширное распространение долгое время оставалось загадкой. Их находили на глубинах примерно от 690 до 3500 метров , причем в Тихом, Атлантическом, Индийском и Южном океанах.

Теперь у ученых появился возможный ответ: амфиподы могут использовать других животных как «подводные автобусы».

Дважды увидели одно и то же

Первое наблюдение состоялось 24 ноября 2024 года у побережья Чили. Дистанционно управляемый подводный аппарат SuBastian на глубине 3155 метров зафиксировал гигантского морского паука Colossendeis colossea .

На его ногах держались сразу три амфипода . Два больших находились ближе к передней части тела паука, а меньшая самка — дальше на одной из ходильных ног.

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Само по себе это могло быть случайным контактом. Но через четыре дня, примерно в 225 километрах от первого места, исследователи увидели практически ту же картину.

В этот раз на глубине 2698 метров два амфипода держались за другого морского паука.

Причем ракообразные не просто случайно очутились на животном. Они крепко обхватывали его ноги специальными длинными когтеобразными структурами и продолжали держаться даже после отлова.

В исследовании, опубликованном в журнале Ecology , ученые предполагают, что такое поведение может служить примером форезии — способа передвижения, когда одно животное использует другое как транспорт.

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Гигантский паук как подводный автобус

Морские пауки в действительности не являются пауками в обычном смысле. Это морские членистоногие — пикногониды или морские пауки — у которых непропорционально длинные ноги и очень маленькое тело.

У некоторых видов внутренние органы частично входят в конечности. А длинные ноги нужны не только для передвижения по морскому дну: большие морские пауки могут плавать и использовать течения, чтобы преодолевать значительные расстояния.

Для Mesopleustes abyssorum , самостоятельно передвигающегося не слишком эффективно, такой «транспорт» может быть большим преимуществом. Вместо того чтобы тратить силы на длительное плавание, амфипод просто цепляется за паука и отправляется вместе с ним.

Именно это может объяснять, как небольшой ракообразный с довольно слабыми возможностями для расселения оказался столь широко распространенным в разных океанах.

Пауки могут быть не только транспортом

Ученые предполагают, что польза от такого соседства может быть еще больше.

Во время обоих наблюдений два больших амфипода, которые держались рядом, оказались взрослыми самцом и самкой . А третье животное, которое увидели во время первого погружения, было самкой, несущей яйца.

Поэтому морской паук может быть для этих ракообразных не просто «автобусом», а своеобразным мобильным местом встречи .

На огромных глубинах океана поиск партнера может быть сложной задачей: животные живут в темноте, при низких температурах и высоком давлении, а еда и потенциальные партнеры встречаются далеко не повсюду. Если амфиподы действительно намеренно ищут морских пауков, такое поведение могло бы одновременно помогать им перемещаться и встречаться друг с другом.

Это поведение могло оставаться незамеченным почти 100 лет

Интересно, что связь между этими двумя видами не является абсолютно новой для науки. Еще в 1927 году исследователи сообщали о Mesopleustes abyssorum , который держался за ноги представителя рода Colossendeis .

Однако тогда не было фотографических доказательств, а наблюдение почти не привлекло внимание исследователей.

Теперь ученые смогли увидеть это взаимодействие непосредственно в природной среде и зафиксировать его во время двух отдельных погружений.

В то же время делать окончательные выводы пока рано. Два наблюдения – слишком маленькая выборка , чтобы доказать, что амфиподы намеренно ищут морских пауков или используют их как постоянный транспорт.

Не исключено, что ракообразные просто цепляются за соответствующую поверхность, когда имеют такую возможность. Дальнейшие исследования должны показать, действительно ли за странной сценой стоит продуманная стратегия выживания.

И если гипотеза подтвердится, морские биологи получат еще один пример того, как в почти непригодных для жизни условиях глубокого океана животные находят очень нестандартные способы передвигаться, выживать и находить друг друга .

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