Приближается мегаземлетрясение: ученые сделали жуткое предупреждение

Ученые Калифорнийского технологического института в Пасадене предупредили о приближении мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас, расположенного на границе Тихоокеанской и Североамериканской плит в американском штате Калифорния.

Об этом сообщает Daily Mail.

К такому выводу ученые пришли, исследовав землетрясение магнитудой 7,7 балла, которое всколыхнуло Мьянму в марте вдоль разлома Сагаинг, который известен своим жутким сходством с Сан-Андреасом.

То землетрясение в конце концов разорвало гораздо более длинный участок разлома, чем ожидали ученые, унеся жизни тысяч людей и нанеся значительный ущерб.

В своем новом исследовании команда Калифорнийского технологического института использовала спутниковые снимки движения разлома Сагаинг, чтобы понять, что именно произошло, и может ли подобный инцидент произойти в Калифорнии.

«Это землетрясение оказалось идеальным случаем для применения методов корреляции изображений, разработанных нашей исследовательской группой», — сказала Солен Антуан, первый автор исследования.

Основываясь на исследованиях предыдущих землетрясений вдоль разлома Сагайн, исследователи ожидали, что землетрясение произойдет на 300-километровом участке разлома, где с 1839 года не было сильных землетрясений.

Спутниковые снимки подтвердили, что это так, но на самом деле разлом протянулся более чем на 500 км. Этот участок сместился на колоссальные три метра после землетрясения.

По словам исследователей, это говорит о том, что мегаземлетрясение в Калифорнии не будет похожим ни на что, что мы видели раньше.

Среди предыдущих землетрясений на разломе Сан-Андреас — землетрясение магнитудой 7,9 балла 1857 года, которое разорвало разлом от округа Монтерей до округа Лос-Анджелес.

В 1906 году недалеко от побережья Сан-Франциско произошло землетрясение, которое распространилось в направлении округа Гумбольдт и округа Санта-Крус.

Зато будущий разрыв может привести к меньшим, отдельным землетрясениям. Или же может быть даже сильнее тех, что видели раньше — разрыв разлома протянется до округов Сан-Бернардино, Риверсайд и Империал, а его мощность достигнет 8 баллов по шкале.

Исследователи надеются использовать свои новые модели, чтобы лучше понять, как на самом деле будет выглядеть это мегаземлетрясение.

Напомним, недавно недалеко от побережья Камчатки 30 июля произошло мощное землетрясение магнитудой 8.8 — одно из самых сильных в реестре современной сейсмологии. Оно вызвало цунами с волнами до 3-5 м на побережье Камчатки и Курильских островов.