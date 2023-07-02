Приближается суперлуние: увидят ли редкое явление украинцы

В ночь на 3 июля в разных уголках мира можно будет наблюдать за суперлуной. Полная Луна, также известная как Луна-гром, ожидается в понедельник (3 июля) в 14:40 по киевскому времени.

Об этом сообщает Space.

Спутник максимально приблизится к Земле и будет очень ярким. В этот момент Луна будет на расстоянии всего 361 934 км от Земли, хотя обычно находится в 382 900 км от нас. Через три дня Луна вплотную приблизится к Сатурну.

Полнолуние означает, что Луна обращена к Земле своей освещенной стороной и имеет вид полного круга. А суперлуна – это явление, когда спутник Земли минимально удален от поверхности Земли (в перигее). В июле этого года ожидается 4 суперлуны.

Безопасно ли наблюдать лунное затмение для глаз?

Для зрения опасно наблюдение за солнечным затемнением без необходимой защиты глаз. Свет от лунного затемнения гораздо слабее, поэтому наблюдать его можно без устройств.

Напомним:

8 декабря жители почти всего северного полушария Земли стали свидетелями уникального события. В этот день Марс исчез. Это явление называется покрытие

исчез. Это явление называется покрытие 8 ноября часть света увидела полное лунное затмение , а следующее ожидается в 2025 году

, а следующее ожидается в 2025 году 25 октября Солнце, Луна и Земля сошлись в одну линию. Последний раз такое астрономическое событие происходило 14 октября 2004 года

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