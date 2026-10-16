Прибрежные города затопит: таяние ледника Судного дня вдруг ускорилось

Ледник Судного дня тает слишком быстро / © NASA

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Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, известный как «ледник Судного дня», может способствовать повышению уровня мирового океана значительно сильнее, чем показывали предыдущие расчеты. Ученые выяснили, что морская вода проникает на несколько километров в толщу льда и ускоряет его таяние снизу. По новой модели, к 2100 году вклад ледника в поднятие уровня моря может быть примерно вдвое больше предыдущих оценок — даже без дополнительного глобального потепления.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

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Почему ледник Туэйтса называют ледником Судного дня

Туэйтс — один из крупнейших ледников мира, расположенный в Западной Антарктиде. Его площадь примерно равна площади американского штата Флорида. Ледник отступает уже десятилетиями, а его таяние в настоящее время обеспечивает около 4% глобального повышения уровня моря.

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Прозвище «Ледник Судного дня» он получил из-за потенциальных последствий разрушения. Если весь лед Туэйтса попадет в океан, уровень моря может подняться более чем на 60 см. Кроме того, ледник сдерживает огромные массы льда Антарктиды, поэтому его потеря способна усилить таяние других участков ледяного щита. В долгосрочной перспективе это может создать условия для гораздо большего поднятия океана примерно на 3 метра.

Однако это не значит, что такой сценарий непременно произойдет к концу столетия. Новое исследование оценивает, как процессы под ледником влияют на его устойчивость и какой вклад он может внести в повышение уровня моря к 2100 году.

Что происходит под толщей льда

Важнейшие изменения происходят в месте, где ледник опирается на морское дно, а затем переходит в плавучий ледяной шельф. Этот участок называют линией контакта льда с дном или линией налягания. Ранее многие модели рассматривали ее как относительно четкую и стабильную границу.

Однако спутниковые наблюдения показали более сложную картину: на самом деле это может быть зона шириной в несколько километров, куда морская вода регулярно проникает под лед. При приливах и отливах толстая ледяная масса поднимается и опускается, а вода циркулирует под ней. Этот процесс называют приливной прокачкой.

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Проникающая под ледник вода относительно теплая и способствует таянию льда снизу. Поэтому меняется участок, на котором ледник удерживается на морском дне, а его край может отступать быстрее. Именно этот механизм, согласно выводам авторов исследования, предыдущие модели недостаточно учитывали.

Насколько могут измениться прогнозы к 2100 году

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и лаборатории реактивного движения NASA создали модель ледникового щита, учитывающую широкую зону проникновения морской воды под лед. Она смогла лучше воспроизвести изменения Туэйтса, зафиксированные спутниками в течение трех десятилетий.

По расчетам ученых, к концу века ледник может поднять глобальный уровень моря примерно на 30 миллиметров — около 3 сантиметров. Это примерно вдвое больше средней оценки предыдущих моделей.

На первый взгляд, три сантиметра могут казаться незначительными. Однако речь идет только о вкладе одного ледника. Дополнительное повышение уровня моря увеличивает риск прибрежных подтоплений и усугубляет последствия штормовых нагонов — временного поднятия воды во время сильного ветра. Для низменных прибрежных территорий даже относительно небольшое изменение среднего уровня океана может иметь серьезное значение.

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В то же время результат исследования не означает, что ледник буквально тает вдвое быстрее. Удвоилась оценка возможного вклада в повышение уровня моря по сравнению с предыдущими модельными прогнозами. Авторы также отмечают, что подледниковые процессы еще предстоит исследовать, прежде чем делать более точные долгосрочные выводы.

Почему ледник может потерять опору

Туэйтс удерживается на подводном хребте Мугиньо, который частично сдерживает его движение в направлении океана. Но таяние в зоне контакта с морским дном постепенно ослабляет эту опору.

Моделирование показало, что существует 60% вероятности, что к концу века ледник отсоединится от этого хребта. Если это произойдет, он может быстрее отступать по дну, постепенно углубляющемуся в направлении внутренних районов Антарктиды. Это создаст условия для дальнейшего проникновения теплой воды под лед и утраты его массы.

Ученые отмечают, что подледниковый рельеф сложен, а результаты моделирования требуют дополнительной проверки. Чтобы лучше понять реальные условия, исследователи планируют в 2028 году отправиться в Туэйтс и установить оборудование, которое будет фиксировать проникновение морской воды под ледник.

По словам авторов работы, такие наблюдения помогут более точно оценить скорость потери льда и будущие изменения уровня океана. Даже если человечеству удастся сократить выбросы парниковых газов, часть повышения уровня моря уже обусловлена произошедшими ранее изменениями.

Таяние ледников — последние новости

Таяние антарктических ледников зависит не только от температуры воздуха, но и от происходящих под водой процессов. Теплые глубинные течения проникают под плавучие ледяные шельфы и постепенно разрушают их снизу. Когда шельф слабеет, материковый лед теряет естественную опору и может быстрее двигаться к океану. Поэтому исследователи изучают, как теплая вода подтачивает антарктические шельфы и изменяет устойчивость ледников.

Изменения заметны и в морском льду вокруг Антарктиды. В июне 2026 года в море Беллинсгаузена пропал ледяной участок площадью около 650 тысяч квадратных километров — больше Украины. Само по себе сокращение плавучего морского льда не повышает уровень океана так, как таяние льда на суше. Однако меньший ледяной покров изменяет взаимодействие океана с атмосферой, а шельфы теряют часть защиты от волн и воздействия более теплой воды.

Вне полярных регионов тают и горные ледники, также содержащие значительные запасы пресной воды. По оценкам исследователей, их полное таяние могло бы поднять уровень мирового океана примерно на 32 сантиметра. Это не прогноз на ближайшие десятилетия, а оценка возможных последствий полной потери горных ледников. Она не охватывает ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, таяние которых создает отдельную, более масштабную угрозу для прибрежных регионов мира.

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