Причуды предусмотрительной природы: почему подростки пахнут козьим сыром, а младенцы – цветами

Природа не придумала ничего лишнего, и запах пота у детей является важным механизмом развития отношений с родителями.

Команда немецких ученых исследовала, какой запах выделяют потовые железы младенцев и подростков. Выяснилось, что к трем годам дети могут пахнуть цветами или мылом, но во время полового созревания запах тела часто становится неприятным. По мнению ученых, это не побочный эффект гормональных изменений, а намеренно созданный природой важный механизм.

Об этом пишет издание The Guardian.

Как проводили исследование запаха детей

Немецкие ученые из баварского университета Фридриха-Александра пригласили к участию в исследовании 13 младенцев до трех лет и столько же подростков от 14 до 18 лет.

Дети должны были спать одну ночь в специальных футболках, на которых в зоне подмышек были прикреплены ватные диски. Для чистоты эксперимента участникам поставили дополнительные условия:

не употреблять на ужин острую пищу и продукты с сильным запахом;

мыться перед сном мылом без парфюмерных примесей;

спать на постельном белье, постиранном неароматизированным средством.

Утром ученые собрали образцы пота с детских футболок, экстрагировали их и разделили на химические составляющие.

Чем пахнут дети всех возрастов

Выяснилось, что в потовых выделениях подростков присутствовало два стероида, которые человеческое обоняние воспринимает как запах мочи, мускуса и сандалового дерева. Также их пот содержал большое количество шести карбоновых кислот, имеющих неприятные запахи сыра из плесени, воска и козы (козьего молока или сыра).

При этом в потовых выделениях младенцев было много разных кетонов (летучих химических соединений), имеющих цветочный аромат, несколько похожий на запах мыла.

Зачем природа исказила запах пота подростков

Научные работники Центра исследования ароматов и запахов Эрланген-Нюрнберга заявили, что изменение запаха тела в процессе развития влияет на взаимодействие между родителями и детьми. "Запахи тела младенцев приятны и приносят пользу матерям и, вероятно, усиливают родительские чувства и привязанность к ребенку", – считают исследователи.

По словам ученых, наоборот, запах тела детей пубертатного возраста становится менее приятным, что способствует сепарации ребенка от родителей и его взрослению на этом этапе развития.

Результаты исследования могут помочь производителям парфюмерных средств в создании дезодорантов и других средств гигиены, которые способны маскировать подростковые запахи пота, являющиеся большой проблемой для многих парней и девушек в периоде полового созревания, утверждают ученые.

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