Уже придется идти к врачу или юристу: ИИ больше не дает советов самостоятельно

Искусственный интеллект / © Pixabay

Реклама

OpenAI обновила правила использования своих сервисов, чтобы обеспечить безопасное, ответственное и прозрачное применение искусственного интеллекта. Основные изменения предусматривают четкие стандарты поведения пользователей, защиту несовершеннолетних и контроль за рисковыми сферами применения ИИ.

Об этом говорится на официальном сайте

Компания отмечает, что правила направлены на поддержку безопасного и ответственного использования продуктов на базе искусственного интеллекта. При разработке обновленных правил учитывались факторы безопасности, инновационности и контроля пользователей над применением инструментов ИИ.

Реклама

«Мы стремимся обеспечить безопасное и ответственное использование наших инструментов, одновременно предоставляя вам максимальный контроль над способом их применения», — говорится в сообщении компании.

Среди ключевых направлений, на которые делает акцент OpenAI

Ответственное использование: пользователи несут ответственность за соблюдение правил и не могут обходить механизмы безопасности; нарушение может привести к блокировке доступа.

Безопасность: мониторинг соблюдения правил, инструменты модерации и методические рекомендации для разработчиков.

Защита несовершеннолетних: запрещено использование сервисов для эксплуатации, вреда или сексуализации детей.

Реклама

Соблюдение права на приватность: запрещено собирать, отслеживать или публиковать частную информацию без согласия владельцев.

Создание возможностей: запрещено манипулировать людьми, нарушать права человека, влиять на выборы или ограничивать доступ к критически важным услугам.

Компания также обновила журнал изменений, в котором указано, что последнее обновление правил состоялось 29 октября 2025 года. Новые правила объединяют требования ко всем продуктам OpenAI, уточняют запреты и предоставляют четкие рекомендации по безопасному использованию сервисов.

«Мы совершенствуемся на собственном опыте, люди ежедневно находят новые способы использования наших систем, поэтому мы обновляем правила, чтобы избежать чрезмерных ограничений и лучше защитить пользователей», — отметили в компании.

Реклама

OpenAI призывает пользователей ознакомиться с новыми правилами, соблюдать их при работе с сервисами и при необходимости подавать обжалования, если считают, что политика применена неправильно.

Напомним, ранее мы писали о том, что исследователи ИИ предупреждают о рискенеконтролируемого суперинтеллекта уже через 2-5 лет, что может угрожать выживанию человечества.