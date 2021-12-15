Прикоснутся к Солнцу: зонд Parker первым в истории побывал в верхних слоях атмосферы светила

Прикоснутся к Солнцу: зонд Parker первым в истории побывал в верхних слоях атмосферы светила

В будущем зонд продолжит совершать пролеты через корону Солнца для сбора большего количества данных.

Автоматическая межпланетная станция для исследования Солнца Parker стала первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях солнечной атмосферы.

Об этом информирует NASA.

Зонд собрал данные о частицах солнечной энергии и его магнитных полях. В будущем зонд продолжит совершать пролеты через корону Солнца для сбора большего количества данных.

Parker продолжит вращаться вокруг Солнца, достигая максимального приближения около 3,83 млн миль над его поверхностью.

Следующий пролет ожидается в январе 2022 года. Зонд был запущен в августе 2018 года.

Среди главных задач зонда: исследование причин нагревания солнечной короны и ускорения солнечных ветров. Данные, полученные в ходе миссии, по мнению NASA, помогут метеорологам более точно предсказывать важные изменения в космической погоде, которые могут повлиять на жизнь на Земле. Собранные образцы дадут учёным возможность изучить, как Солнце влияет на объекты всей Солнечной системы.

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Космический аппарат весом 635 килограмм при размерах 3x1 метра оснащен различным оборудованием для изучения магнитных полей, плазмы и частиц солнечной энергии, а также камерами для съёмки короны и солнечных ветров. Чтобы не сгореть при приближении к Солнцу, Parker защищён тепловым щитом толщиной 11 см из углепластика, способного выдерживать температуры около 1370 градусов Цельсия.

Всего в ходе миссии, чья длительность составляет около 7 лет, аппарат пролетит рядом с Солнцем 24 раза.

Напомним:

По данным NASA, в начале декабря к Земле приблизится большой астероид длиной около 330 метров, а это больше высоты Эйфелевой башни в Париже – 300 метров.

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