Приложение Telegram исчезло из App Store во всем мире: в чем дело

Telegram / © pixabay.com

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Популярный мессенджер Telegram ненадолго исчез из App Store по всему миру, вызвав волну тревоги среди пользователей. Представители Apple официально назвали причину удаления приложения после оперативной реакции разработчиков.

Об этом сообщает Cyber Security News.

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После временного исчезновения Telegram из App Store пользователи соцсети X начали массово делиться скриншотами, на которых во время поиска мессенджера отображалось сообщение «Это приложение недоступно». Кроме того, официальная страница Telegram в App Store для многих пользователей показывала ошибку «страница не найдена».

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По имеющейся информации, сбой произошел 3 августа и задел, среди прочего, американских пользователей. Это вызвало беспокойство среди мировой аудитории мессенджера, которая, по данным компании, насчитывает более миллиарда активных пользователей ежемесячно.

Несмотря на проблемы с App Store, уже установленные версии Telegram работали без изменений. Владельцы iPhone и iPad, ранее загрузившие приложение, могли и дальше пользоваться им без ограничений: отправлять сообщения, просматривать каналы и общаться. Сбой касался только новых загрузок и повторной установки, из-за чего новые пользователи или удалившие приложение временно не могли инсталлировать его.

Telegram временно исчез из App Store

В начале инцидента ни Apple, ни Telegram не комментировали внезапное исчезновение приложения из App Store, что повлекло за собой волну предположений в соцсетях. Часть пользователей связала ситуацию с недавней шуткой Telegram о так называемых «файлах Эпштейна», однако никакого официального подтверждения этой версии не было.

Также в материале упоминается, что российские власти выдвинули серьезные обвинения против генерального директора Telegram Павла Дурова. Его обвинили в якобы содействии террористической деятельности и выдали ордер на арест.

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В соцсетях пользователи по-разному отреагировали на исчезновение Telegram из App Store. Часть выражала обеспокоенность по поводу возможных проявлений цензуры и ограничения свободы слова, тогда как другие начали обсуждать переход на альтернативные мессенджеры, в частности WhatsApp и Signal, если проблема не будет быстро решена.

У Telegram подтвердили восстановление доступа к приложению

Сбой оказался непродолжительным. У Telegram подтвердили восстановление доступа к приложению, заявив: «Telegram восстановлен в App Store, и вскоре он снова станет доступен всем пользователям».

Впоследствии официальный аккаунт компании в X с юмором отреагировал на ситуацию, опубликовав сообщение: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».

После возобновления работы независимые проверки подтвердили, что Telegram снова доступен для поиска и загрузки в App Store.

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Причина удаления Telegram из App Store

Впоследствии представитель Apple сообщил агентству Bloomberg: «Мы временно удалили Telegram из App Store после того, как во время проверки обнаружили контент, нарушавший наши строгие правила по запрету материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Приложение было восстановлено после того, как разработчик оперативно удалил этот контент и заблокировал опубликовавшего его пользователя».

Напомним, в июле оператор доменной зоны Черногории .me заблокировал глобальный домен t.me, из-за чего короткие ссылки Telegram перестали открываться по всему миру и повлекли за собой временные сбои в работе мессенджера. Платформа впоследствии возобновила работу, временно вернувшись на старый домен telegram.me, который использовался до 2016 года.

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