Принадлежали древнему купцу: археологи нашли древнеиндийские драгоценности в возрасте более 2000 лет

Таинственная гравировка на перстне должна была защищать своего владельца

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Во время масштабных археологических раскопок на территории Таиланда исследователи обнаружили древнее захоронение с золотыми артефактами старше двух тысяч лет. Уникальной находкой стали два ценных перстня, один из которых содержит таинственную гравировку древнейшим индийским письмом.

Об этом пишет Smithsonian.

Раскопки на рисовом поле

Масштабное открытие совершили на археологическом участке Дон Яй Тонг, расположенном примерно в 130 километрах юго-западнее Бангкока. Историческую достопримечательность помогли найти местные жители, случайно наткнувшиеся на обломки бронзовых барабанов посреди рисового поля. Ученые предполагают, что эта территория использовалась как элитное кладбище во времена железных суток — то есть от 1500 до 2500 лет назад.

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Во время раскопок специалисты обнаружили более шести человеческих скелетов. Все умершие были похоронены за специфическим ритуалом: лицом к северо-востоку, а на голову каждого возложен бронзовый предмет. Наличие золотых украшений, бронзовых изделий и керамики свидетельствует о том, что при жизни эти люди имели высокий социальный статус.

Тайна древних колец

Наибольший интерес ученых вызвали два золотых перстня. Одно из украшений имеет гравировку шрифтом брахми — древнейшей системой письма, от которой происходит большинство современных алфавитов Южной и Юго-Восточной Азии. Первоначальный анализ надписи показал, что там отчеканено слово «pusarakhitasa», которое переводится как «тот, кого защищает Пушья». В ведической астрологии Пушья считается одним из наиболее благоприятных знаков зодиака.

Второе золотое кольцо оказалось совершенно гладким и не содержало никаких надписей. Исследователи выдвинули гипотезу, что владелец этих драгоценностей принадлежал к вайшам — третьей по иерархии социальной касте индуистского общества, в которую входили состоятельные торговцы и земледельцы. Ученые планируют создать 3D-модели места раскопок и отправить образцы древесного угля в лаборатории для точной радиоуглеродной датировки.

Напомним, археологи сделали одну из самых важных находок последних лет. Под песками Египта нашли город, скрытый более 1600 лет , сохранившийся почти без изменений с домами, церковью и сотнями бесценных артефактов.

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