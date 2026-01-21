Природные токсины, которые убивают: какие яды считают самыми сильными в мире

Яд / © pixabay.com

В природе существуют токсины, способные поражать жизненно важные системы организма человека и представлять смертельную опасность даже в следовых количествах. Такие яды вырабатывают растения, животные, грибы и микроорганизмы — преимущественно в качестве защиты от хищников.

Об этом сообщило издание Discover Wildlife.

Оценивать и сравнивать токсичность сложно, ведь она зависит от вида, состояния вещества и пути попадания в организм — перорально, ингаляционно, внутривенно и т.д. Для ориентира используют показатель LD50 — дозу, которая является смертельной для половины подопытных животных (мг вещества на кг массы тела), однако такие сравнения советуют делать осторожно.

Среди самых опасных биотоксинов называют тетродотоксин, который содержится преимущественно в печени и половых органах некоторых рыб (в частности рыбы-фугу) и встречается также у определенных амфибий, осьминогов и моллюсков. По данным CDC, отравление людей происходит, когда органы рыбы неправильно приготовлены и употреблены в пищу: тетродотоксин блокирует передачу сигналов от нервов к мышцам и вызывает нарастание паралича.

В перечень входит и абрин — токсин из семян растения розария, распространенного в тропиках. В тексте отмечается, что одно семя может содержать достаточно абрина, чтобы убить взрослого человека, а CDC объясняет действие вещества тем, что оно попадает в клетки и останавливает выработку белков, из-за чего клетки погибают.

Отдельно упоминается ботулотоксин, который вырабатывает бактерия Clostridium botulinum в условиях низкого содержания кислорода. Токсины блокируют нервные функции и могут привести к параличу мышц и дыхания. По данным ВОЗ, ботулотоксины относятся к самым смертоносным веществам, известным на сегодня; ботулизм у людей чаще всего описывают как пищевое отравление из-за неправильно обработанной пищи, хотя указаны и другие пути — инфекция у младенцев, раневые инфекции и вдыхание.

Среди морских токсинов назван майтотоксин, который вырабатывает динофлагелят Gambierdiscus toxicus в тропических и субтропических районах Тихого океана. Его связывают с отравлением цигуатерой после употребления тропической рифовой рыбы, содержащей токсин, а также отмечается, что майтотоксин влияет на функцию клеток.

Отдельный блок посвящен грибам: мухомор зеленый (Amanita phalloides) связывают примерно с 90% смертельных случаев отравлений грибами в мире (со ссылкой на The Guardian). Гриб производит несколько классов токсинов, а самым смертоносным назван α-аманитин. В материале указано, что употребление «смертельной капсулы» может привести к печеночной и почечной недостаточности, энцефалопатии и смерти в течение одного-семи дней.

Также в списке — дигоксин/дигитоксин из наперстянки (Digitalis), которые могут быть смертельными при попадании внутрь; указаны возможные симптомы — тошнота, рвота, диарея, спутанность сознания, нарушение зрения и сердечные аритмии. Среди самых ядовитых микотоксинов названы афлатоксины, вырабатываемые Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus: они поражают культуры (зерновые, масличные, пряные, орехи) и могут попадать в молоко животных, которых кормили загрязненными кормами. ВОЗ отмечает, что большие дозы способны вызвать острое отравление из-за поражения печени, а также афлатоксин

Среди растительных ядов упомянут стрихнин, источником которого является дерево Strychnos nux-vomica из Индии и Юго-Восточной Азии: CDC отмечает, что даже небольшое количество может иметь серьезные последствия, а действие токсина связано с воздействием на нервную систему и сильными спазмами. В перечне есть и батрахотоксин, который выделяют ядовитые лягушки-древолазы рода Phyllobates и который также находят в перьях и коже некоторых птиц; в тексте сказано, что токсин связывают с сердечной недостаточностью, воздействием на нервную систему, параличом и судорогами.

Замыкает список рицин, который получают из бобов клещевины обыкновенной (Ricinus communis). В материале отмечается, что при производстве касторового масла тепло деактивирует рицин в семенах, поэтому масло безопасно для использования, а также цитируются данные Департамента здравоохранения Миннесоты о том, что случайное отравление рицином является «очень маловероятным». Отдельно упоминается публикация журнала Toxicon (2021) о 50 случаях отравления рицином с шестью смертями с 1980 года.

Эксперты советуют избегать употребления неизвестных грибов и растений, тщательно контролировать хранение продуктов и помнить: природное происхождение вещества не означает его безопасность.

