Природный "убийца" сорняков: открытие удивило даже ученых

Сорняки

Исследователи сообщили об открытии природного гербицида в листьях маньчжурского грецкого ореха — соединения 2Z-декапренола, которое способно эффективно подавлять рост сорняков без использования синтетических химикатов.

Об этом сообщило издание Times of India.

Речь идет о веществе, выделенном из листьев Juglans mandshurica, которое показало способность одновременно нарушать развитие корневой системы сорняков и влиять на их стрессовые реакции. По данным ученых, 2Z-декапренол оказался значительно действеннее известного природного ингибитора юглон, который уже использовался как аллелопатическое соединение у растений семейства ореховых.

Потенциал вещества исследователи заметили во время почвенных испытаний, когда моделировали естественный процесс разложения листьев. Неполярные фракции экстракта вызвали выраженное угнетение роста корней тестовых растений — ростки деформировались, замедляли развитие и демонстрировали признаки стресса. Это позволило команде из Университета Кюсю идентифицировать соединение, которое может действовать как натуральный гербицид.

Особенность открытия — в многовекторном действии вещества. В отличие от большинства синтетических гербицидов, блокирующих отдельные ферменты, 2Z-декапренол влияет сразу на несколько биологических процессов у нежелательных растений. Такой подход может затруднить развитие устойчивости сорняков — проблемы, которая становится все более распространенной в сельском хозяйстве.

Экологи и аграрии отмечают еще одно важное преимущество — происхождение и безопасность соединения. Оно является биоразлагаемым, получается из возобновляемых растительных материалов и не оставляет долговременных остатков в почве или воде. Сырьем могут стать побочные продукты выращивания ореховых деревьев — сезонные листья, шелуха или обрезки.

Несмотря на перспективность открытия, исследователи отмечают, что соединение еще не готово к промышленному применению. Нужны дополнительные испытания — в частности относительно безопасности для культурных растений, эффективности в различных почвенных условиях и возможностей масштабного производства. Также ожидаются регуляторные проверки, необходимые перед коммерциализацией.

Впрочем, ученые считают, что это открытие может стать отправной точкой для создания нового класса органических гербицидов, которые помогут уменьшить зависимость от химических препаратов и поддержать экологический баланс в земледелии. Обычный листок ореха, который обычно незаметно опадает с дерева, может открыть новое направление в устойчивом выращивании культур и биологическом контроле сорняков.

