Пришельцы или комета: таинственный объект 3I/ATLAS разжег споры на фоне молчания NASA

Вокруг межзвездного объекта 3I/ATLAS продолжаются научные споры по поводу его природы

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который совершает многомесячный визит во внутренней части Солнечной системы, вызвал волну ажиотажа и споров в научной среде. Хотя большинство экспертов считают его гигантской кометой, новые изображения, отправленные марсоходом NASA Perseverance, показывают объект как «массивный цилиндрический аппарат». Эти снимки и странное молчание космических агентств лишь подпитали теорию о том, что 3I/ATLAS может быть зондом внеземной цивилизации.

Об этом пишет Daily Mail.

Аргумент «ЗА»: Цилиндрический корабль и зеленое сияние

3I/ATLAS является лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом, обнаруженным после 1I/Оумуамуа в 2017 году и 2I/Борисов. Его скорость и траектория свидетельствуют о том, что он путешествовал по галактике миллиарды лет.

Теорию об инопланетном происхождении объекта активно продвигает ранее предполагавший гарвардский астрофизик Ави Леб, что и комета Оумуамуа была внеземным зондом. Новые снимки, полученные марсоходом Perseverance, на которых объект 3I/ATLAS имеет вид большого цилиндра с зеленым свечением, стали дополнительным доказательством для приверженцев этой теории.

В их поддержку выступил доктор Гораций Дрю, научный сотрудник австралийской обсерватории CSIRO.

«Это не комета. Загадочное зеленое свечение, которое можно увидеть на некоторых снимках, может быть результатом того, что объект межзвездного космического аппарата, покрытого никелем», — категорически заявил он.

Дрю не согласился с версией о том, что цилиндрическая форма оптического эффекта. Он утверждает, что похожую вытянутую форму захватил в кадр и астроном-любитель с Земли.

«Мы видим вытянутую белую форму, с зеленой запятой извне. Не маленький белый шар», — заметил Дрю.

Более того, глобальное молчание космических агентств после получения новых данных лишь усугубляет подозрения. В частности, на социальной платформе X распространяется мнение, что отсутствие комментариев со стороны NASA, «закрытое из-за нехватки финансирования» после шатдауна правительства США, и задержка с публикацией данных от Европейского космического агентства (ESA) свидетельствует о сокрытии информации о природе 3I/ATLAS.

Аргумент «ПРОТИВ»: Оптический эффект и отсутствие хвоста

В то же время, издание Live Science опубликовало результаты ближайших наблюдений ESA. Большинство научного сообщества по-прежнему склоняются к тому, что 3I/ATLAS — это очень большая комета. Ее размеры оцениваются от 5 до 11 км в диаметре, что делает ее наибольшим из всех трех подтвержденных межзвездных объектов.

Главные аргументы против теории космического корабля:

Эффект растяжения камеры. Ави Леб, хоть и является сторонником идеи внеземных зондов, провел анализ снимков марсохода Perseverance. Он предположил, что цилиндрическая форма, зафиксированная камерой «Navcam», является, скорее всего, оптическим трюком. Камера на Марсе создавала снимок, наслаивая сотни изображений 3I/ATLAS в течение примерно 10 минут, что могло растянуть объект, сделав его похожим на полено, а не на шар. Леб считает, что на самом деле объект меньше и круглее.

Естественная «кома». Наблюдения, проведенные спутником ESA ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), максимально близко приблизившийся к 3I/ATLAS (на расстоянии 30 млн км), показали наличие яркой запятой. Кома – это туманное облако газа, которое образуется вокруг ядра кометы, когда лед на ее поверхности сублимируется, нагреваясь под действием Солнца. Это характерный признак именно кометы, а не твердого искусственного аппарата.

Технические ограничения. Хотя TGO сделал ближайшие снимки, хвост кометы на них не виден. Это, вероятно, связано с тем, что инструменты TGO были разработаны для мониторинга поверхности Марса, а не для записи тусклых быстро движущихся объектов. По оценкам ESA, комета была в 10–100 тысяч раз тусклее, чем обычная цель, за которой наблюдает спутник. В то же время представители ESA отмечают, что хвост кометы, скорее всего, появится и станет ярче по мере ее приближения к Солнцу, что соответствует кометообразному поведению.

Ожидание новых данных

Чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть гипотезу о космическом корабле, ученым нужны четкие изображения и анализ состава объекта. Ожидается, что вскоре NASA опубликует снимок с камеры HiRISE, которая имеет лучшее разрешение и могла захватить 3I/ATLAS в более четком виде. Кроме того, ESA продолжает обработку данных со своих спутников, надеясь получить информацию о возможном размере и составе загадочного путешественника.

3I/ATLAS максимально сблизится с Солнцем 30 октября. В начале декабря он снова станет видимым для наземных телескопов, а в 2026 году пролетит мимо Юпитера, после чего навсегда покинет пределы нашей Солнечной системы.

Напомним, ученые из обсерватории Gemini South в Чили получили самые четкие изображения летящего Солнечной системой объекта 3I/ATLAS . Этот космический гость несется к Солнцу со скоростью 221 000 км/ч. Новые изображения показывают одну особенность, которая может наконец положить конец спекуляциям относительно того, является ли объект инопланетным космическим кораблем.