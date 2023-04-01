Привычный образ тираннозавров придется переосмыслить – новое исследование

Палеонтологи выяснили, что зубы у тираннозавров были скрыты за парой тонких чешуйчатых губ.

Согласно новому исследованию, представление о внешнем виде некоторых динозавров не соответствует действительности. Ученые исследовали окаменевшие зубы тираннозавров и пришли к выводу, что они действительно прятались за губами.

Об этом пишет The Guardian.

Ученые проанализировали зубы тираннозавра, сравнили их с челюстями аллигаторов и обнаружили, что на зубах тероподов нет никаких признаков значительного износа эмали. Обнаженные зубы аллигаторов из-за отсутствия губ стали более сухими и хрупкими.

Ученые также обнаружили крошечные отверстия в челюстях тероподов. Они устроены так же, как у современных ящериц. Через них к губам и деснам проходили нервы и кровеносные сосуды.

Сравнивая длину черепа и размер зубов разных динозавров и современных рептилий, авторы обнаружили, что, несмотря на размер зубов, их защита была вполне возможна благодаря соотношению зубов к челюсти. Авторы исследования пришли к выводу, что тероподы держали зубы во рту, а характер износа на зубах свидетельствует о том, что они были покрыты, чтобы оградить их от стихии.

Напомним, канадские палеонтологи проанализировали данные, полученные относительно 32 наиболее полных скелетов тираннозавров и пришли к выводу, что эти огромные динозавры могли быть еще больше по размерам и весили 15 тонн.

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