Прижали серпом и закрыли в могиле на замок: как выглядела "вампирша" из Польши и как умерла

"Вампирша в реальной жизни" считалась настолько опасной, что была заперта в могиле с серпом на шее, когда эксперты раскрыли ее последние минуты жизни.

Об этом пишет Daily Mail.

Женщина, которую исследователи назвали Зося, умерла 350 лет назад в Польше, но была найдена на кладбище всего около двух лет назад. Теперь, благодаря сканированию черепа и другим исследованиям, появилось новое понимание того, как она могла выглядеть и как провела свои последние минуты жизни.

Считается, что 18-летняя девушка имела светлую кожу, голубые глаза, короткие волосы и угловые зубы.

Зося / Фото: Oscar Nilsson

Но более тревожно то, что когда ее нашли, она была похоронена с серпом на шее и навесным замком на одном из пальцев на ноге. Из более чем 100 тел, найденных на том же кладбище в Пене, Польша, только тело Зоси было похоронено с соблюдением этих мер.

Профессор Дариуш Полински, работавший с Магдой Загородской над исследованием Зоси, рассказал изданию: "Можно предположить, что по каким-то причинам те, кто хоронил женщину, боялись, что она восстанет из могилы. Возможно, они боялись, что она была вампиршей".

Зося / Фото: Miroslaw Blicharski/Aleksander Poznan

Считается, что серп и замок были положены, чтобы остановить любые попытки восстать из мертвых, причем серп был расположен так, чтобы отрубить ей голову, если она двинется.

"Серп не был положен плашмя, а размещен на шее таким образом, что если бы умершая попыталась встать, то, скорее всего, ее голова была бы отсечена или ранена", — сказал Полински.

Зося / Фото: Miroslaw Blicharski/Aleksander Poznan

Однако вместо того, чтобы быть настоящей вампиршей, причиной страха перед Зосей могла быть ее деформация.

Снимки костей, сделанные медицинской исследовательницей Хизер Эдгар из Университета Нью-Мексико, обнаружили аномалию в грудной кости Зоси.

Она рассказала Times, что эта деформация "отрицательно обозначила этого человека для других", потенциально объясняя страх, который испытывали некоторые люди.

Зося / Фото: Nicolaus Copernicus University

Напомним, ученые нашли под древней церковью "вход в ад". Подземные тоннели обнаружили с помощью георадара, томографии и сейсмических методов, их возраст еще предстоит установить.

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