Глаз человека / © Pixabay

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Новое исследование показало, что исчезновение естественного защитного рефлекса глаза может быть важным признаком приближения конца жизни пациента. По наблюдениям ученых, отсутствие этой реакции существенно повышает вероятность смерти в течение следующих 24 часов.

Об этом пишет издание Egeszseg Kalauz.

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Исследователи обратили внимание на роговичный рефлекс — автоматическую реакцию, при которой человек невольно закрывает веки, когда что-то касается поверхности глаза.

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Этот защитный механизм контролируется стволом мозга, который также отвечает за ряд жизненно важных функций, в частности за регуляцию дыхания и уровня сознания. По мнению учёных, по мере угасания неврологических функций организма рефлекс может ослабевать или исчезать.

Результаты исследования были опубликованы в журнале BMJ Supportive & Palliative Care.

Что показали наблюдения за пациентами

В исследовании приняли участие 112 пациентов с запущенными онкологическими заболеваниями, получавших помощь в хосписе. Врачи предварительно оценивали, что им осталось жить примерно одну-две недели. Медсестры проверяли роговичный рефлекс три раза в день.

Результаты показали, что среди пациентов, у которых рефлекс уже не вызывался, 70,7% умерли в течение следующих 24 часов. Статистически вероятность смерти в течение суток при отсутствии этой реакции была примерно в 5,5 раза выше, чем у тех, у кого рефлекс сохранялся.

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Аналогичная зависимость была выявлена и среди пациентов, находившихся в состоянии глубокой медикаментозной седации: в течение суток умерли 71,2% тех, у кого рефлекс отсутствовал, по сравнению с 37,1% пациентов с сохранившейся реакцией.

Можно ли точно определить время смерти?

Учёные отмечают, что отсутствие роговичной реакции не позволяет точно предсказать момент смерти. Её исчезновение может служить важным дополнительным признаком для врачей, но не является самостоятельным диагностическим критерием.

Кроме того, исследование охватывало только пациентов с тяжелыми онкологическими заболеваниями, поэтому его результаты нельзя автоматически распространять на людей с другими диагнозами.

Проверку роговичной реакции должны проводить медицинские специалисты, оценивая её вместе с другими симптомами и общим состоянием человека. Исследователи считают, что для подтверждения результатов необходимы более масштабные исследования в нескольких медицинских учреждениях.

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Напомним, что в последние дни или даже часы жизни тяжелобольного человека температура и цвет кожи рук и ног могут заметно меняться. Это связано с постепенным замедлением кровообращения.

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