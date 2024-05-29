Признаки хирургической операции: в Древнем Египте умели удалять раковые опухоли – исследование (фото)

Исследователи обнаружили следы порезов вокруг опухолей, что позволяет предположить, что для удаления наростов использовались острые металлические инструменты.

Рак часто считают болезнью ХХ века. Однако медицинские тексты древнего Египта свидетельствуют о том, что тогдашние целители многое знали об онкологических болезнях. Ученые привели новые доказательства – следы хирургического вмешательства в человеческом черепе, которому более 4 тыс. лет и заявили, что древние египетские врачи, возможно, пытались лечить определенные виды рака хирургическим путем.

Об этом говорится в материале CNN.

Череп, фото которого обнародовали исследователи, принадлежал мужчине, которому во время смерти было от 30 до 35 лет. Он находится в коллекции Кембриджского университета (Великобритания) по номеру 236.

Исследование показало, что древние целители знали, как удалять раковые опухоли.

С середины 19 века ученые исследовали деформации в черепе, которые, вероятно, возникли из-за злокачественных опухолей. Археологи считают этот череп одним из старейших примеров злокачественного новообразования в древнем мире, датируемого периодом между 2686 и 2345 годами до нашей эры.

Новое исследование представило фото черепа, на котором видны опухолевые шрамы. Это ученые были рассмотрены с помощью цифрового микроскопа и микрокомпьютерной томографии (КТ).

"Впервые человечество хирургическим путем справилось с тем, что мы сегодня называем раком", – сказал историк Эдгард Камарос из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании.

Врачи пытались удалить опухоль, пока пациент был еще жив, или опухоль удалялась после смерти для анализа, неизвестно. Однако современные ученые говорят, если эти порезы были сделаны на живом человеке, речь идет о каком-то лечении, непосредственно связанном с раком. Но если порезы были сделаны посмертно, значит медицинское сечение сделали, чтобы исследовать злокачественное образование.

"В любом случае, странно думать, что они провели хирургическое вмешательство. Но на самом деле мы не можем отличить лечение от вскрытия", — сказал Камарос.

Тем временем археологи обнаружили недостающее звено в эволюции динозавров и представили новое исследование.

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