Призрачные предки: в генах современных людей нашли ДНК неизвестных существ

ДНК-тест обнаружил двух загадочных предков людей, неизвестных ученым / © Getty Images

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Годами ученым было известно, что древние Homo sapiens активно скрещивались с другими видами, в частности, с неандертальцами и денисовцами. Однако новейшие исследования Калифорнийского университета в Беркли и Университета Джонса Хопкинса доказывают, что часть нашего генома была унаследована от совершенно неизвестных науке существ.

Об этом пишет Daily Mail.

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Таинственные гены в каждом из нас

Один из этих старых родственников отделился от современной человеческой линии около 800 тысяч лет назад, но впоследствии его представители снова скрестились с Homo sapiens. Это произошло примерно 50 тысяч лет назад, еще до последней масштабной миграции современных людей из Африки.

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Благодаря этому факту каждый живущий сегодня человек носит в себе от 0,5% до 1% генома этого загадочного «призрачного предка». Это почти такое же количество генетического материала, которое современное человечество унаследовало от давно вымерших неандертальцев.

"Мы смогли найти и нанести на карту геномные локации в современных людях, происходящих из этой призрачной линии, и показать, что эта наследственность есть у всех современных людей, а не только у африканцев", - объясняет соавтор исследования Юлинь Чжан.

Суперархаический след эволюции

Кроме первого таинственного родственника исследователи заметили в ДНК современных людей еще один необычный след, который они назвали «суперархаическим предком». Эта невероятно давняя линия гоминид, возраст которой достигает 1,8 миллиона лет, непосредственно с людьми не скрещивалась.

Этот потерянный вид когда-то образовал пару с денисовцами, жившими в Евразии в период от 200 тысяч до 32 тысяч лет назад. Позже уже сами денисовцы скрестились с нашими прямыми предками, передав им эти суперархаические генетические фрагменты, все еще встречающиеся в геномах жителей Азии.

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«Один важный вывод состоит в том, что эволюция человека была гораздо более взаимосвязана, чем мы представляли ранее», — подчеркнул доктор Арджун Бидданда.

«Вместо простого разветвленного дерева наша история все чаще возникает как сеть популяций, которые неоднократно расходились, мигрировали и смешивались», — подытожил профессор Мурджани.

Защитные свойства древней ДНК

Чтобы найти эти скрытые генетические следы без помощи ископаемых, ученые использовали новейший метод компьютерного моделирования TRACE, который анализирует исключительно современные геномы. Оказалось, что многие из древнейших участков ДНК не случайны, а напрямую связаны с нашим иммунитетом и метаболическими функциями.

"Адаптация к новым патогенам и источникам пищи была одним из сильнейших факторов отбора во время эволюции человека, а скрещивание с другими группами ввело новые генетические вариации для выживания", - пояснил этот феномен доктор Бидданда.

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Напомним, ученые выдвинули неожиданную теорию о доисторическом «циклопе» , благодаря которому мы можем видеть. Они предположили, что глаза людей и других позвоночных могли происходить от центрального глаза крохотного одноглазого существа, жившего в океане почти 600 миллионов лет назад.

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