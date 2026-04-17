Проблемы с туалетом «Артемиды-2»: командир миссии объяснил причину сбоев

Туалет миссии "Артемида-2" / © NASA

Командир миссии «Артемида-2» Рид Вайзман публично встал на защиту космического туалета после критики, которая появилась во время полета.

Об этом сообщило издание Space.com.

«Я просто хочу сказать, на 100% прямо: это был замечательный туалет. Туалет работал прекрасно», — заявил Вайзман.

По его словам, туалет корректно осуществлял смыв и в целом работал должным образом. В то же время трудности возникли уже после этого этапа — при отводе жидких отходов. Моча должна была транспортироваться через вентиляционную линию к корпусу капсулы Orion, откуда ее выбрасывали в открытый космос. Именно на этом участке и произошло засорение.

Из-за нарушения работы вентиляции система не могла полноценно выводить жидкость. В результате космический туалет пришлось частично вывести из эксплуатации на отдельных этапах миссии. Как отметил Вайзман, резервуар для отходов имел ограниченную емкость и мог выдержать менее десяти использований.

Отдельно он обратил внимание на сам процесс выброса жидкости в космос, который, по его словам, выглядел как поток мелких ледяных частиц, разлетающихся в открытом пространстве.

Сначала в NASA предполагали, что причиной неисправности могло быть обледенение вентиляционного сопла. Однако после нагрева системы и изменения ориентации капсулы, чтобы подвергнуть ее солнечному свету, проблема осталась. Сейчас инженеры рассматривают другую версию — возможную химическую реакцию, связанную с веществами, которые добавляют в сточные воды для предотвращения образования биопленок.

«NASA не будет знать наверняка, пока команды не будут иметь возможности детально исследовать Integrity, что они сейчас и делают. Но какой бы ни была первопричина, Вайзман считает, что команда туалетов должна гордиться», — говорится в статье.

По его словам, этот туалет является более компактной версией системы, используемой на Международной космической станции, и стал важным шагом вперед по сравнению с миссиями программы «Аполлон». Тогда астронавты вообще не имели полноценного туалета и пользовались специальными пакетами для сбора отходов.

Напомним, экипаж миссии «Артемида-2» совершил рекордный по расстоянию от Земли пилотируемый полет, облетел Луну и передал серию уникальных снимков. Во время семичасового пролета астронавты зафиксировали солнечное затмение, шесть световых вспышек на поверхности спутника и сделали кадры «заката Земли» и обратной стороны Луны с бассейном Ориентале.

Ранее астронавты миссии «Артемида-2» сообщили, что вид Луны с близкого расстояния существенно отличается от того, который видят с Земли.