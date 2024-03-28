Продолжительность земного дня изменится: ученые обнародовали сенсационные данные

Часам, возможно, придется пропускать одну секунду примерно до 2029 года, чтобы поддерживать всемирное время в синхронизации с вращением Земли.

Ученые пришли к выводу, что таяние ледников по всему земному шару уже влияет на глобальный хронометраж.

Об этом пишет Space.

Фактически таяние ледников Гренландии и Антарктиды, вызванное глобальным потеплением, влияет на угловую скорость Земли. Вследствие этого влияния на скорость планеты земной день удлиняется — это изменение весьма крохотное и незаметное для людей, но не для компьютеров, которые полагаются на точное хронометрирование.

По словам метеоролога из Международного бюро мер и веса (BIPM) Патриции Тавеллы, ранее отрицательную дополнительную секунду никогда не добавляли и не проверяли ученые, поэтому неизвестно с какими проблемами она может быть связана.

Некоторые ученые считают, что отказ от необходимости использования отрицательной дополнительной секунды с 2026 по 2029 годы может позволить метеорологам лучше рассчитать вращение Земли. В результате эта информация поможет более эффективно оценить, действительно ли необходима отрицательная дополнительная секунда при оценке соответствующих исков.

Понятно, что скорость вращения нашей планеты колебалась постоянно. Однако до внедрения точного хронометража и технологий единственным губительным эффектом было лишь изменение времени затемнений и других астрономических событий, как сравнить с более давними записями исследователей.

Ученые напоминают, что миллиарды лет назад сутки на Земле продолжались менее 13 часов. И она продолжает постоянно увеличиваться. Причина этого – в связи между Луной и океанами.

Луна каждый год удаляется от Земли со скоростью 3,8 см. И вместе с этим наши дни становятся все длиннее.

Ранее ученые предприняли попытку рассчитать реальную цену изменения климата. Результаты исследования показывают, что в течение следующих 36 лет закипание планеты обойдется человечеству в невероятные 24 триллиона долларов. Предполагается, что к 2060 году экономические потрясения коснутся многих отраслей.

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