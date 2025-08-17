Профессиональный хакер показал, как легко украсть пароли онлайн

Хакер / © pixabay.com

Профессиональный этический хакер Брендин Мертаг заявил, что киберпреступники могут найти пароль пользователя онлайн менее чем за три минуты.

Об этом он сообщил во время оценки безопасности добровольцев, использовав только публично доступные утечки данных, пишет The Sun

Мертаг, который использует свои навыки для помощи бизнесу в выявлении и устранении уязвимостей в онлайн-системах, показал, что даже современные пароли можно легко обнаружить с помощью только публично доступных утечек данных. Во время тестирования он продемонстрировал, что даже актуальные пароли пользователей могут быть найдены всего за несколько минут.

Кроме паролей, хакер получил доступ к персональным данным участников, включая адрес проживания, номера телефонов и информацию о недавно посещенных местах. По его словам, эта информация может быть использована преступниками для доступа к другим аккаунтам или мошеннических действий.

После демонстрации Мертаг помог участникам защитить их аккаунты, предоставил рекомендации по безопасному созданию паролей и использованию двухфакторной аутентификации. Основные советы специалиста: не использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов, создавать пароли длиной не менее 14 символов, желательно в виде случайных фраз, и всегда применять двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

Брендин Мертаг был привлечен компанией Virgin Media O2 для повышения уровня кибербезопасности британцев этим летом. По данным компании, более одного из двадцати британцев использовал слово «password» в качестве своего пароля, а семь процентов опрошенных — «password1».

Директор по профилактике мошенничества Virgin Media O2 Мюррей Маккензи отметил: «Мы наблюдаем тенденцию, когда, несмотря на опасения пользователей относительно онлайн-угроз, слабые и короткие пароли все равно оставляют их уязвимыми. Поэтому мы демонстрируем, насколько легко киберпреступникам с соответствующими навыками получить доступ к данным и паролям онлайн, и предлагаем простые шаги для защиты».

Опрос 2 тыс. взрослых показал, что среди самых распространенных паролей также используются простые числовые комбинации, например 123456 и 123456789. В целом шесть из десяти взрослых все еще используют базовые пароли, несмотря на повышенный риск мошенничества.

Мертаг отметил необходимость повышения осведомленности пользователей по безопасному обращению с личными данными и регулярной смены паролей для защиты аккаунтов в сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сеть попали 16 млрд паролей Apple, Google и Facebook. Эксперты назвали это крупнейшей утечкой данных в истории.