Профессия будущего: кто такие маркшейдеры и почему в Украине растет на них спрос

Послевоенное восстановление Украины требует не только инженеров и архитекторов, но и специалистов, о которых обычно говорят меньше - маркшейдеров . От точности расчетов этих специалистов зависит безопасность каждой шахты, метрополитена, тоннеля, моста и подземного укрытия. Сегодня спрос на маркшейдеров растет быстрее, чем на большинство цифровых профессий.

Маркшейдер – это инженер-аналитик, занимающийся пространственными измерениями, создающий 3D-модели подземных объектов, контролирующий деформации грунтов и конструкций, рассчитывающий направления разработки месторождений или строительства. Его задача – обеспечить точность до миллиметра, ведь любая погрешность может стоить безопасности целых сооружений.

Сейчас в Украине только один университет готовит маркшейдеров полного цикла, от бакалавра до PhD – Метинвест Политехника. Программа обучения здесь совмещает академическую подготовку с реальной производственной практикой.

Студенты с первого курса изучают специальные дисциплины – геодезию, горную графику, картографию, 3D-моделирование, работу с геоинформационными системами. В учебном процессе используются дроны, лазерные сканеры, тахеометры, GPS-станции — оборудование, применяемое на современных горных и строительных предприятиях.

К преподаванию привлечены специалисты по международному опыту - в частности, PhD Марина Батур, выпускница Стамбульского технического университета, преподает на английском и делится практикой использования маркшейдерских технологий в Турции и ЕС.

«Это не просто обучение, а инвестиция в будущее украинской горной отрасли. Студенты работают с современными инструментами и получают практические знания, которые можно применить на производстве», - говорит она.

Практика студентов проходит на предприятиях Метинвеста – в карьерах, шахтах и металлургических комбинатах. Там они обучаются проводить подземные измерения, контролировать устойчивость пород и координировать строительство подземных объектов.

Маркшейдеры нужны не только в горной отрасли, но и в строительстве метро, мостов, подземных укрытий, тоннелей, логистических и промышленных проектах. Их навыки становятся все более важными во время масштабного восстановления Украины.

«Спрос на маркшейдеров растет, потому что опытных специалистов становится меньше, а без них не может работать ни одно горно-металлургическое предприятие. После войны профессия получит новое дыхание и станет ключевой для восстановления страны», – говорит магистр Метинвест Политехники Игорь Кириченко.

Как известно, вуз Метинвест Политехника открыла компания Метинвест. Главные направления обучения – металлургия, горноводство, энергетика, ИТ, робототехника, экологическая инженерия. За пять лет учебу здесь приступили уже более 1330 студентов, а более 267 выпускников уже работают в промышленности. В вузе преподают 140 ученых, 92% из них – кандидаты или доктора наук. Стажировки студенты вуза проходят в Болгарии, Италии, Австрии, также в Метинвесте Политехники заключено партнерство с Danieli, Siemens и Microsoft.

Также Метинвест Политехника создает возможности для ветеранов: сейчас здесь учатся 52 защитника Украины, в том числе сотрудники Метинвеста. Для них действует упрощенная процедура поведения, языковые курсы, менторские программы и адаптационные тренинги.