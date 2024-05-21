Происхождение таракана: ученые узнали, как вредитель покорил мир и появился в Украине

В Украине, как и во многих других странах, сейчас распространены такие кухонные вредители как рыжие тараканы или прусаки (Blattella germanica).

Тарган, любящий жить в человеческих домах по всему миру, известный как немецкий таракан, происходит не из Германии. Геномный анализ показал, что обычные кухонные вредители — тараканы-тараканы отправились по миру не с территории современной Европы. Родиной тараканов является Южная Азия.

Об этом пишет Nature.

Шведский биолог Карл Линней стал первым ученым, описавшим таракана Blattella germanica 1776 года в Европе, отсюда и предположение о его немецком происхождении.

"Они происходят не оттуда, но там их одомашнили, а затем начали распространять по всему миру", — говорит соавтор исследования Цянь Тан, эволюционный биолог, работающий сейчас в Гарвардском университете в Бостоне.

Тан и его коллеги проанализировали геномы 281 немецкого таракана, собранные из 17 стран, включая Австралию, Эфиопию, Индонезию, Украину и Соединенные Штаты. Они использовали сходство и различия между геномами, чтобы вычислить, когда и где могли быть созданы разные популяции.

Выявлено, что ближайшим живым родственником прусака сейчас является встречающийся в Южной Азии таракан Blattella asahinai. Ученые допустили, что Blattella germanica отделились от Blattella asahinai около 2,100 лет назад.

Около 2100 лет назад насекомые B. germanica отправились на запад, на Ближний Восток, присоединившись к коммерческим и военным перевозкам представителей Омейядского и Аббасидского халифатов.

К востоку из Южной Азии тараканы начали распространяться с ростом европейского колониализма и появлением международных торговых компаний, таких как Голландская и Британская Ост-Индийские компании. Дальше тараканы добрались "автостопом" в Европу, откуда распространились по всему миру.

Напомним, ранее уже говорилось, что мужчина приобрел таинственную коробку с яйцами рептилий. Но ошеломило его то, что он увидел, кто из них вылупляется.

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