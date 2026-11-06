Проказа из египетских мумий добралась до Европы?: археологи нашли сенсационные доказательства в древнем захоронении

Египетские пирамиды / © pexels.com

Реклама

В могильнике Фалльвард на северо-западе Германии археологи обнаружили останки мужчины, жившего более 1500 лет назад и являвшегося носителем редкой генетической линии бактерии, вызывающей проказу. Ранее этот вид возбудителя находили только в египетских мумиях, датируемых IV–II веками до нашей эры. В Центральной и Северной Европе его обнаружили впервые.

Об этом сообщает издание Gizmodo со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале iScience.

Реклама

Могильник вблизи поселения Фалльвард, расположенного на территории современной северо-западной Германии, археологи раскопали ещё в 1990-х годах. Погребения датируются периодом с конца III до конца V века нашей эры — временем позднеримской железной эпохи и Великого переселения народов.

Реклама

Некрополь насчитывает около 200 кремационных и 60 захоронений с телами. В могилах были найдены многочисленные предметы быта, украшения, изделия из дерева и металла, а также импортные предметы средиземноморского происхождения.

Особое внимание исследователей привлекла могила № 265, в которой был похоронен мужчина, скончавшийся примерно во второй четверти V века. Его тело поместили в дубовую лодку, конструкция которой напоминала крышу. Вместе с умершим были оставлены многочисленные деревянные и металлические предметы, а также позднеримский военный пояс. Снаружи лодки располагалось искусно украшенное кресло, вырезанное из ствола ольхи.

По словам соавтора исследования Хауке Йонса из Нижнесаксонского института исторических прибрежных исследований, именно необычный погребальный инвентарь с самого начала вызвал значительный научный интерес. В частности, военный пояс мог свидетельствовать о дальних связях умершего.

Мужчина мог прибыть из Дунайского региона

Для нового исследования ученые извлекли ДНК из 12 скелетных образцов, принадлежавших 11 людям, похороненным в Фалльварде. Генетический анализ позволил установить пол восьми из них: семеро были мужчинами, одна — женщиной.

Реклама

Наиболее интересные результаты были получены при изучении останков мужчины из могилы № 265. Его генетическое происхождение связано с Дунайским регионом, который в тот период находился под влиянием Римской империи. Следовательно, он или его ближайшие предки, вероятно, преодолели значительное расстояние, прежде чем оказаться на территории современной Германии.

Ведущий автор исследования, докторант Кильского университета Даниэль Мюбург, назвал эту находку особенно важной для изучения распространения проказы в древней Европе.

«Он является первым представителем этой группы, обнаруженным в Европе», — отметил ученый.

Исследователи предполагают, что этот человек мог служить наемником в римской армии. В то же время военный пояс мог оказаться у него в результате торговли, по наследству или в качестве военной добычи.

Реклама

Анализ костей также показал хорошо развитые мышцы плечевого пояса и рук. Это может свидетельствовать о том, что мужчина занимался физическим трудом, в частности был лодочником или рыбаком. Совокупность археологических и генетических данных указывает на его высокую мобильность.

Этот возбудитель ранее обнаруживали только в египетских мумиях

Самым неожиданным открытием стало обнаружение в останках мужчины редкой генетической линии бактерии Mycobacterium leprae, вызывающей проказу, или лепру.

По данным исследователей, самый древний из известных образцов этой бактериальной линии происходит из Египта и датируется периодом между IV и II веками до нашей эры. До нынешнего открытия её не обнаруживали ни в одном из исследованных захоронений Центральной или Северной Европы.

Таким образом, эта находка свидетельствует о том, что редкий возбудитель мог распространиться на значительные расстояния задолго до появления современных транспортных средств и медицинских систем.

В то же время на костях мужчины не обнаружили характерных для проказы поражений. Соавтор исследования, биолог Кильского университета Альмут Небель объяснила, что это не противоречит результатам генетического анализа: заболевание может развиваться годами, а его симптомы не всегда оставляют заметные следы на скелете.

«Либо у него была бессимптомная форма болезни, либо на тот момент она поразила только мягкие ткани», — отметила Небель.

По её словам, человек мог преодолевать большие расстояния, даже не подозревая, что является носителем возбудителя проказы.

Похороненный принадлежал к привилегированному сословию

По оценкам ученых, на момент смерти мужчине было примерно 50 лет. В то же время исследователи считают маловероятным, что причиной его смерти стала именно проказа.

О привилегированном положении умершего могут свидетельствовать богатый погребальный инвентарь, необычная конструкция могилы и ценные предметы, положенные рядом с телом. В частности, дубовая лодка с крышеобразной конструкцией и украшенное кресло свидетельствуют об особом статусе погребенного.

Авторы исследования отмечают, что ввиду значительной древности останков часть выводов следует рассматривать как научные предположения. Тем не менее, результаты работы открывают новые возможности для изучения миграций людей и распространения инфекционных заболеваний в поздней античности.

Находка в Фалльварде свидетельствует о том, что более полутора тысяч лет назад люди могли преодолевать огромные расстояния, перевозить с собой предметы из отдаленных регионов и, возможно, неосознанно распространять возбудителей болезней между различными частями Европы.

Напомним, что археологи в Румынии открыли древнеримский саркофаг и обнаружили внутри деревянный гроб с необычными погребальными предметами.

Новости партнеров

Новости партнеров