"Проклятие фараонов реально": археолог открыл древнеегипетскую гробницу и был шокирован увиденным

Археолог пытался идентифицировать мумию, которая, по его мнению, могла стать фигурой из Библии.

Археолог из Лос-Анджелеса Рами Романи верит, что "проклятие фараонов" реально после того, как однажды чуть не умер, как открыл древнеегипетскую гробницу.

Его история рассказывается на сайте Ladbible.

Авторы издания напоминают о легенде, когда в 1920-х годах члены исследовательской группы Говарда Картера скончались вскоре после открытия гробницы Тутанхамона. В дни считают, что их смерть произошла в результате выброса опасных материалов, другие считают, что гробница проклята.

Во время съемок для канала Discovery Channel Романи пытался идентифицировать мумию, которая, по его мнению, могла быть фигурой из Библии, а точнее, Эхнатоном – древнеегипетским фараоном.

После того, как он вошел внутрь, документалист услышал шипение вылезших змей, увидел летучих мышей и почувствовал запах аммиака.

"Я зашел в гробницу, которая не открывалась примерно 600 лет. Все охранники, которые там были, никогда ее не открывали. Мы заходим внутрь и начинаем снимать. Я захожу туда и мне очень тяжело дышать. Внутри — летучие мыши, змеи, ужасный запах ", – вспомнил он.

На следующий день Романи был в ужасном состоянии – он кашлял кровью, поднялась температура, видел галлюцинации. Ни один из врачей не знал, что с археологом. Они назначили антибиотики, которые в конце концов помогли преодолеть неизвестную недугу.

Напомним, ученые наконец-то разгадали тайну календаря мая.

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