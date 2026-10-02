Пролежал на дне 600 лет: в Дании нашли средневековый "суперкорабль" с сохранившейся кухней

В проливе нашли самый большой средневековый корабль / Иллюстративное фото / © Фото из открытых источников

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На морском дне у Копенгагена археологи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившиеся остатки средневекового торгового судна Svælget 2. Корабль затонул около 600 лет назад в проливе Эресунн, а его размеры — около 28 метров в длину, 9 метров в ширину и 6 метров в высоту — делают его крупнейшей из известных когг в мире.

Об этом сообщает Музей кораблей викингов в Дании, археологи которого проводили исследование затонувшего судна.

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Средневековый «суперкорабль» на 300 тонн

Svælget 2 обнаружили на глубине 13 метров при исследовании морского дна перед строительством нового района Копенгагена Линнетгольма. После снятия слоев песка и ила специалисты увидели значительную часть корпуса, которая сохранилась гораздо лучше обычного в подобных находках.

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Корабль принадлежит к коггам — типу грузовых судов с плоским дном, которые сыграли важную роль в торговле Северной Европы в XIV–XV веках. Svælget 2 мог перевозить около 300 тонн груза, а для управления даже загруженным судном требовалась сравнительно небольшая команда.

Археолог Отто Ульдум, возглавлявший раскопки, назвал открытие важным для морской археологии.

«Это самая большая когга, которую мы знаем, и она дает уникальную возможность понять конструкцию и жизнь на борту крупнейших торговых кораблей Средневековья», — сказал Ульдум.

Древесина корабля — из Польши и Нидерландов

Дендрохронологический анализ показал, что Svælget 2 был построен примерно в 1410 году. Древесина для судна происходила из двух регионов: дубовые доски изготовили из древесины из Померании, территории современной Польши, а шпангоуты из нидерландской древесины. Это свидетельствует о развитой сети торговли древесиной уже в XV веке.

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Особенно ценным для археологов стало то, что песок покрыл правый борт корабля от киля до верхнего края корпуса. Благодаря этому сохранились бессчетные элементы такелажа, которые изредка можно изучить на старых затонувших судах.

Еще одна важная находка — остатки кормовой надстройки. Ее деревянная конструкция создавала для экипажа накрытое пространство, где можно было укрыться от непогоды.

Кухня, где моряки ели горячую еду

Самой интересной частью находки стала корабельная кухня. Ее построили примерно из 200 кирпичей и 15 плиток — это самая древняя известная кирпичная корабельная кухня, найденная в водах Дании.

Рядом археологи обнаружили бронзовые кастрюли, керамические миски, остатки рыбы и мяса, а также сотни тонко обрезанных палочек, которые могли использовать для сушеной рыбы. По словам Ульдума, такая кухня свидетельствует об организации быта на борту: моряки могли готовить горячую еду вместо того, чтобы постоянно питаться сухими продуктами.

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Среди находок были и обычные личные вещи членов экипажа — гребни, обувь, четки и расписанные деревянные тарелки. Именно они позволяют увидеть не только конструкцию огромного судна, но и повседневную жизнь пользовавшихся им людей.

«Моряк взял с собой гребень, чтобы следить за волосами, и четки, чтобы молиться. Мы нашли остатки горшков, в которых готовили еду, и мисок, из которых ели», — объяснил Ульдум.

Что перевозил самый большой корабль Средневековья

Парадоксально, но самого груза учёные пока не нашли. Трюм судна не был герметично закрыт, поэтому при затоплении бочки с солью, ткани, древесина и другие товары могли просто выплыть.

В то же время отсутствие балласта может свидетельствовать о том, что корабль был загружен тяжелыми торговыми товарами почти доверху. Археологи не обнаружили признаков того, что Svælget 2 использовали в военных целях.

В настоящее время деревянные части корабля проходят консервацию в Национальном музее Дании. Исследователи продолжают изучать находку, позволяющую более детально понять, как были устроены крупнейшие торговые суда Средневековья и как они изменили торговлю Северной Европы.

Мир средневековых кораблей — последние находки

Средневековые корабли продолжают изумлять археологов и в других частях Балтийского региона. В мае в Таллинне строители случайно обнаружили гигантский корабль XIV века, который, по предварительным данным, имеет около 24,5 метра в длину. Внутри обнаружили инструменты, оружие, кожаную обувь и уникальный сухой компас.

А уже в начале октября 2026 года в Германии во время подготовки к прокладке газопровода дайверы наткнулись на 400-летний корабль с загадочной находкой. На морском дне сохранились десятки предметов, в том числе корабельная оснастка, инструменты и кости животных, однако назначение одного из артефактов археологи пока не смогли установить.

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