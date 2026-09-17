Пролежал в земле 1600 лет: металлоискатели обнаружили невероятный клад, который озадачил учёных

В Люксембурге обнаружили клад из 141 золотой римской монеты / © livescience

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В Люксембурге археологи изучили уникальный клад поздней Римской империи — 141 золотую монету, пролежавшую в земле около 1600 лет. Находка оказалась необычной не только из-за количества и состояния монет: учёные до сих пор не могут объяснить, почему такое значительное богатство было спрятано и почему владелец за ним не вернулся.

Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

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История находки началась ещё в сентябре 2019 года недалеко от Хольцтума на севере Люксембурга. Двое полевых работников с металлоискателем наткнулись на 38 золотых монет и сообщили о находке в Национальный институт археологических исследований (INRA).

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После этого на этом месте начались масштабные археологические работы. Исследователи обнаружили остатки римского укрепления — бургуса, а также продолжили поиски в районе, где были найдены первые монеты. Всего археологам удалось найти 141 позднеримский солид.

Раскопки проводились в 2020–2024 годах. Учёные не исключают, что изначально клад мог быть больше, поскольку эта территория пострадала во время Второй мировой войны.

Исследование показало, что монеты чеканились с 362 по 402 год нашей эры. Они происходят почти со всех монетных дворов Римской империи, действовавших в этот период, а на самих монетах изображены почти все императоры того времени. Исключениями стали Магнус Максим и его сын и соправитель Флавий Виктор.

Особый интерес у учёных вызвало происхождение части клада. Семнадцать монет были отчеканены в древней Никомедии в Анатолии — на территории современного турецкого Измита. По словам исследователей, среди известных региональных кладов нет аналогичной находки с таким большим количеством монет из этого города.

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Еще часть денег поступила из Антиохии. Ученые предполагают, что восточные монеты могли попасть в Западную Европу вместе с римскими воинами. В частности, монеты из Никомедии и Антиохии датируются 364–367 годами — периодом, когда Валентиниан I был провозглашён императором в Анатолии. После выплаты вознаграждения войскам золотом он отправился на запад для защиты рейнской границы. Трир, где находился император, расположен примерно в 50 километрах от места находки.

Среди находок обнаружили и несколько необычных экземпляров. Две фрагментарные позолоченные монеты относятся к типу RESTITVTOR REIPVBLICAE, а одну из них исследователи, исходя из стилистических особенностей, считают вероятной имитацией.

Вопросы вызвал и состав металла некоторых монет. Одна из них имеет тёмный оттенок, что может свидетельствовать о повышенном содержании олова или серебра, однако лабораторный анализ её состава ещё не проводился. Другая монета состоит из двух соединенных слоев металла, что стало заметно из-за загнутого края. Ее также планируют дополнительно исследовать.

Самой большой загадкой остается причина появления самого тайника. Учёные проверили сведения о событиях того времени, однако не обнаружили ни сражений, ни крупных политических кризисов, ни других потрясений, которые могли бы непосредственно объяснить решение владельца закопать золото.

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По оценкам исследователей, клад, вероятно, был спрятан примерно в 395 году. При этом политическая и военная обстановка в регионе в то время оставалась относительно стабильной, а существенные изменения произошли уже в начале V века.

Ввиду редкости отдельных экземпляров и их хорошего состояния Министерство культуры Люксембурга приобрело клад для государства примерно за 322 тысячи долларов. Дальнейшие исследования монет могут помочь воссоздать путь золота по территории Римской империи и приблизить ученых к разгадке тайны клада.

Напомним, что в Израиле археологи исследуют синагогу I века, которая функционировала во времена жизни Иисуса. Её расположение в Магдале соответствует географии евангельских событий, однако прямых доказательств пребывания там Иисуса нет.

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