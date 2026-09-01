Пролежала под землей около 1000 лет: школьники наткнулись на церковь викингов

Остров Суон. Фото: Des Colhoun/CC BY-SA 2.0

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Ученики частной школы Гордонстоун в Шотландии помогли обнаружить на безлюдном острове Свона остатки сооружения, которое археологи считают раннесредневековой часовней. Находке может быть около тысячи лет.

Об этом сообщило издание The Independent.

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Открытие было сделано в ходе шестидневной археологической экспедиции на крошечный остров Оркнейского архипелага. В поездке приняли участие десять учеников Гордонстоуна — школы, где в свое время учился король Чарльз III. Школьники работали вместе с профессиональными археологами из Оркнейского исследовательского центра археологии (Orca).

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Как обнаружили предполагаемую часовню

По словам организатора поездки Дена Маклина, единственной весомой подсказкой о существовании на острове церкви была отметка на карте руин, которые местные жители называют Twinly Kirk — «Двойная церковь».

Когда место удалось определить, сохранившиеся стены поначалу показались частью более позднего сооружения, поскольку на протяжении многих лет их достраивали. Однако после того, как команда вместе с археологами заложила пробный котлован и расчистила территорию от сорняков, чуть ниже поверхности обнаружилась ступенька, ведущая к месту, где когда-то находился церковный алтарь.

Исследователи обратили внимание и на другие признаки — способ строительства, планировку и ориентацию сооружения. Камни были уложены сухим способом, без глины или строительного раствора. Рядом также находятся каменные насыпи и стена, перекрывающая доступ к месту высадки.

По предварительным оценкам, это сооружение имеет сходные черты с другими церквями викингов X–XI веков.

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«Это был особенный момент — подтвердить студентам, что они помогли раскрыть фрагмент истории викингов, которому может быть до 1000 лет», — рассказал Маклин.

Что ещё исследовали на острове

Во время экспедиции школьники жили в заброшенном доме, в котором никто не жил около века. Там не было электричества, а пресную воду приходилось качать из старого колодца. Часть учеников также приняла участие в восстановлении дома, в частности в замене пола.

Помимо предполагаемой часовни, команда исследовала возможное доисторическое поселение в центре небольшого частного острова, а также круглый ров, который, как полагают, мог служить местом расположения предупредительного маяка викингов.

По словам старшего руководителя проекта Orca Пола Кларка, у острова Свон долгая история, уходящая корнями в тысячелетия, однако до этого лета остров был очень мало изучен.

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Теперь специалисты планируют проанализировать образцы, полученные в ходе экспедиции. Археологи надеются узнать больше о деятельности, которая могла происходить в часовне, а также получить материал, пригодный для радиоуглеродного датирования. Это может помочь более точно определить возраст сооружения.

Напомним, ранее у побережья Явы археологи обнаружили следы затонувшего мира, возраст которого составляет около 140 тысяч лет. На этой территории обитал Homo erectus, а рядом — слоны, носороги, бегемоты и другие крупные животные.

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