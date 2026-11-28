Hylonomus lyelli / Реконструкция ШИ / © Фото из открытых источников

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Более 150 лет маленькое доисторическое животное считалось древнейшей известной рептилией. Ее остатки нашли внутри полого ствола окаменевшего дерева на побережье Канады. Теперь новое исследование заставляет учёных пересмотреть ее место на эволюционном дереве.

Об этом пишет Daily Galaxy.

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Речь идет о Hylonomus lyelli — небольшом существе длиной примерно 20 сантиметров, остатки которого сохранились в породах в возрасте около 315 миллионов лет.

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Как полые деревья сохранили остатки древних животных

Находку сделали в 1859 году на скалах Джоггинса в канадской провинции Новая Шотландия. Геолог Уильям Доусон исследовал окаменевшие деревья, когда в одном из полых стволов обнаружил крохотные скелеты. Позже он описал животное и назвал его Hylonomus lyelli . Название рода переводится как «лесной житель» и отсылает к месту, где нашли останки.

При жизни эти деревья достигали 20-30 метров в высоту. После их гибели мягкие внутренние ткани постепенно разрушались, тогда как крепкая наружная часть ствола сохраняла форму. Внутри оставались полости, куда попадали маленькие животные.

Как именно они оказывались в ловушке, до сих пор окончательно не выяснены. Одна из основных версий состоит в том, что существа случайно падали внутрь и не могли выбраться. Другие исследователи предполагают, что полые стволы могли служить животным местом для гнездования. Впоследствии полости заполнялись речными отложениями, похоронившими остатки и защитившими их от разрушения.

Какова была жизнь 315 миллионов лет назад

Скалы Джоггинс расположены на берегу Фандиского залива в восточной Канаде. Это один из важнейших палеонтологических объектов мира, который ЮНЕСКО внесла в Список всемирного наследия 2008 года. Здесь сохранились следы сразу трех древних экосистем: эстуария, влажного тропического леса на пойме и лесистой речной равнины с пресноводными водоемами.

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Породы этого побережья сформировались примерно 318–303 миллиона лет назад, в каменноугольном периоде. Тогда значительные территории покрывали густые влажные леса, а в болотистых местностях жили амфибии, насекомые, многоножки, улитки и мелкие наземные позвоночные.

Богатство находок принесло Джоггинсу название «Галапагосы каменноугольного периода». По данным ЮНЕСКО, здесь описано 96 родов и 148 видов ископаемых останков, а также 20 групп ископаемых следов. Важно и то, что приливы залива Фанди постоянно размывают береговые скалы, открывая новые участки пород и потенциальные находки.

Почему статус древнейшей рептилии оказался под вопросом

Hylonomus lyelli долгое время считали одним из важнейших свидетельств ранней эволюции рептилий. Небольшое животное имело удлиненную форму тела, хвост и острые зубы. Скорее всего, она охотилась на мелких беспозвоночных.

Однако в 2025 году в журнале Peer Community Journal опубликовали исследование, авторы которого пересмотрели эволюционное родство ранних наземных позвоночных. В нем Hylonomus расположили вне так называемой коронной группы амниотов с задней вероятностью 85%. То есть, по результатам анализа, он, вероятно, не принадлежал к группе, охватывающей общего предка всех современных амниотов и их потомков.

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Амниоты – это большая группа позвоночных, к которой относятся рептилии, птицы и млекопитающие. Они имеют особые зародышевые оболочки, позволяющие их предкам размножаться вне водной среды. Поэтому пересмотр классификации Hylonomus важен для понимания того, когда и в какой последовательности формировались основные ветви наземных позвоночных.

Впрочем, речь не об окончательном опровержении всех предыдущих представлений об этом животном. Исследование предлагает другое расположение вида на эволюционном дереве, а его значение для реконструкции происхождения амниотов еще требует дальнейшего изучения.

Место, где история Земли буквально выходит на поверхность

Палеонтологическая ценность Джоггинса стала очевидна еще в середине XIX века. В 1842 году британский геолог Чарльз Лайелл посетил эти скалы и обратил внимание на вертикальные окаменевшие стволы деревьев. Впоследствии он вернулся сюда вместе с Уильямом Доусоном, и они обнаружили остатки амфибий внутри древних деревьев.

Открытия помогли учёным доказать, что в каменноугольный период на этой территории существовали большие лесные экосистемы, а не просто накапливались растительные остатки, принесенные водой. Позднее Чарльз Дарвин использовал находки из Джоггинса в своем труде «Происхождение видов», объясняя, почему ископаемая летопись не сохраняет всех промежуточных форм эволюции.

Сегодня это побережье остается одним из самых ценных мест для исследования ранней жизни на суше. История Hylonomus напоминает, что даже находки, считавшие хорошо изученными более века, могут получить совершенно новое объяснение благодаря современным методам анализа.

Новые находки, изменяющие представление о доисторической жизни

Палеонтологи и сегодня находят останки животных в самых неожиданных местах. В Китае, например, при поиске медных залежей в буровом керне из глубины 473 метров обнаружили окаменелость динозавра в возрасте около 115 миллионов лет. Эта находка показала, что древние останки могут скрываться глубоко под землей .

Другая неожиданная находка ждала исследователей прямо под строительной площадкой в Бразилии. Там раскопали остатки ранее неизвестного вида динозавра, который жил примерно 120 миллионов лет назад и мог достигать 20 метров в длину. Окаменелость под будущим строительством пролежала в земле миллионы лет, прежде чем ее заметили люди.

А иногда новые открытия относятся не только к отдельным видам, но и к тому, как животные переживали глобальные катастрофы. В Северной Америке ученые обнаружили остатки неизвестного ранее вида древних рептилий в возрасте около 66 миллионов лет, которые смогли выжить после вымирания динозавров. Исследование помогло объяснить, как древние родственники аллигаторов пережили катастрофу .

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