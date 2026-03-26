Пролежали в земле 70 миллионов лет: палеонтологи нашли сотни яиц динозавров

Яйца динозавров / Фото: Музей-парк динозавров

Команда французских палеонтологов совершила впечатляющее открытие на юге страны. После месяцев изнурительной борьбы с грязью и зимними дождями исследователи раскопали одно из самых богатых мест гнездования динозавров , когда-либо найденных в Европе.

Об этом пишет Indian Defence Review .

Клад в возрасте 70 миллионов лет

Масштабные раскопки проходили вблизи городка Мэз на юге Франции. Из-за сложных погодных условий и особенностей местного глинистого грунта работы постоянно приходилось останавливать и ждать, пока земля подсохнет. Однако терпение ученых было вознаграждено сполна: они обнаружили окаменевший слой породы, содержащий более сотни яиц динозавров.

«Мы все еще находимся в процессе. На этом этапе уже более сотни видимых яиц динозавров, и, что самое главное, этот слой продолжается дальше», — рассказал директор музея Ален Кабо.

Обнаруженные окаменелости датируются периодом между 70 и 72 миллионами лет назад. Это самый конец мелового периода, то есть яйца принадлежат к финальной главе существования нептичьих динозавров перед их массовым вымиранием. Исследователи объясняют, что быстрое захоронение гнезд под слоем грязи во время давних наводнений помогло хрупкой скорлупе окаменеть, а не разбиться или размыться водой.

Различные виды в одном месте

Уникальность находки состоит в том, что на одном участке обнаружены яйца разных типов. Самые распространенные из них имеют идеально круглую форму – ученые приписывают их титанозаврам, огромным травоядным гигантам с длинными шеями.

Кроме них, палеонтологи обнаружили меньшие яйца другой структуры, которые могли принадлежать бронированным анкилозаврам или небольшим хищным тероподам. Наличие разных типов яиц свидетельствует о том, что многие виды динозавров регулярно возвращались на эту территорию для размножения, ведь местная пойма предлагала идеальные условия почвы и относительную безопасность от хищников.

История этого места очень показательна. Ален Кабо впервые обнаружил эти залежи окаменелостей еще в 1996 году. Тогда слухи быстро разлетелись, и частные коллекционеры начали разворовывать сокровища. Чтобы остановить мародерство, исследователь принял кардинальное решение построить музей прямо на месте раскопок, чтобы защитить наследие и показать процесс работы всем желающим. С тех пор там было найдено много уникальных экспонатов, в том числе крохотное 7-сантиметровое яйцо динозавра.

