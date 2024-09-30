Пролежало на дне более ста лет: историки обнаружили затонувшее 18-метровое судно-драгу в Днепре (фото)

В Запорожье в реке Днепр историки обнаружили затонувшее 18-метровое судно-драгу, которое использовалось для дноуглубительных работ. Корабль датируется началом 20 века.

Об этом говорится в материале "Общественное Запорожье".

Специалисты пока не установили обстоятельства затопления драги, впрочем, уже удалось выяснить, что судно имеет дубовый корпус и металлические конструкции, на борту расположено 6 кают.

Фото: Общественное Запорожье

"Экипаж составляет не менее шести человек", — объяснил кандидат исторических наук Александр Олейник.

Уже на осмелевшем берегу Днепра историк нашел и лодку, принадлежащую затонувшему судну. Вероятно, на нем экипаж развозил якоря, уверял Александр Олейник.

Фото: Общественное Запорожье

"Человек сидел на веслах, наверняка клали якорь и потом его в определенном месте сбрасывали для того, чтобы растянуть драгу над местом работ. Размер его в ширину мерили, в кормовой части это 80 см, длина лодки около 3,80, почти 4 метра." Думаю, что такая лодка была не одна", — сказал исследователь.

К исследованию судна невозможно применить ни полевую, ни методы подводной археологии, ведь корабль находится на грани воды и суши, а Днепр постоянно меняет свой уровень, говорит эксперт.

"Ни управление культуры, ни охрана достопримечательностей на этот день не проявили никакого желания исследовать соответствующий объект. Достопримечательность, она пропадет, но до того, как она будет разобрана и уничтожена, мы должны максимум из нее взять информации. Это наша история", — сказал Александр Олейник.

Напомним, ранее стало известно, что первой известной жертвой каннибализма во время обреченной экспедиции Франклина в 1845 году стал капитан Джеймс Фитцджеймс, погибший во время экспедиции Британского королевского флота.

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