Проникает без боли и вызывает рак: ученые обнаружили, как ужасный паразит попадает в организм

Крошечный червь-паразит Schistosoma mansoni

Ученые обнаружили, как ужасающий паразитический червь может проникнуть в ваш организм, не вызывая никаких ощущений. Речь идет о Schistosoma mansoni, или кровяном млекопитающем, который ежегодно становится причиной смерти сотен тысяч людей в мире. Этот паразит может вызвать хроническое заболевание, известное как шистосомоз, или «улиточная лихорадка».

Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на новое исследование.

Незаметное проникновение

Заражение происходит при контакте с загрязненной пресной водой, например во время купания или рыбалки. Личинки паразита, обитающие в пресноводных улитках, проникают через кожу. Новое исследование, проведенное учеными Медицинской школы Тулейн, раскрыло, почему этот процесс не вызывает боли или зуда. Они установили, что червь уменьшает активность белка TRPV1+, отвечающего за передачу болевых сигналов в мозг.

Это открытие оказывает потенциальный медицинский эффект. Главный исследователь доктор Де'Броски Р. Герберт предполагает, что молекулы, которые используют паразит для блокирования TRPV1+, могут стать основой для новых, ненаркотических обезболивающих препаратов.

«Если мы идентифицируем и изолируем молекулы, которые используют для блокирования активации TRPV1+, это может стать новой альтернативой нынешним методам лечения боли на основе опиоидов», — заявил Герберт.

Распространение в Европе и лечение

Ранее шистосомоз был распространен преимущественно в Африке, Южной Америке и Ближнем Востоке. Однако из-за путешествий и глобального потепления случаи заражения стали фиксироваться в Южной Европе — в Испании, Португалии и некоторых частях Франции. Считается, что паразит попал в Европу с путешественниками из Африки, а изменение климата сделало европейские водоемы более благоприятными для его существования.

Первоначальные симптомы могут включать зудящую сыпь, а позже - лихорадку, кашель, диарею и боли в мышцах. Поскольку симптомы похожи на другие заболевания, шистосомоз часто ошибочно диагностируется.

Заболевание может привести к бесплодию, слепоте, недостаточности внутренних органов и даже раку мочевого пузыря. Для лечения используют препарат под названием празиквантел, уничтожающий червей. Во избежание заражения врачи советуют не плавать и не ходить босиком в пресных водоемах, где могут быть паразиты. В соленой и хлорированной воде они не выживают.

