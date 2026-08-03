Пропавший город пустыни стал главной загадкой археологов: что известно

Пустыня (иллюстративное фото)

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Почти сто лет ученые искали в аравийской пустыне легендарный город Убар, за мифами засыпавший песками. Хотя в 1990-х годах в Омане якобы нашли это утраченное поселение, загадка «Атлантиды песков» до сих пор не разгадана до конца. Легенды о богатом городе на старинных торговых путях веками передавались из поколения в поколение.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

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История поисков и прорыв благодаря NASA

Легенда об Убаре привлекала многих известных путешественников XX века. В 1931 году британский исследователь Бертрам Томас во время пересечения Пустого Квартала по рассказам бедуинов нанес на карту древние маршруты и назвал таинственное поселение «Атлантидой песков». Позже его искали Лоуренс Аравийский, Гарри Сент-Джон Филби, Уилфред Тессигер и Венделл Филлипс, однако найти город никто не мог.

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Значительный прорыв произошел в 1980-х годах. Режиссер и археолог-любитель Николас Клапп вместе с командой, в которую входили сэр Ранульф Файнс и археолог Юрис Заринс, использовали спутниковые снимки NASA. Анализ старых караванных путей позволил определить возможное место вблизи оазиса Шишр в Омане.

В ходе раскопок археологи обнаружили остатки укрепленного поселения, руины, артефакты и постоянный колодец. В 1992 году The New York Times сообщило, что исследователи были «практически уверены» в находке легендарного торгового центра.

Почему вокруг находки до сих пор продолжаются споры

Несмотря на громкую находку, ученые сомневаются, что Шишр — это тот Убар. Это место никогда полностью не исчезало, его руины уже видели путешественники и геологи. К тому же найденные крепость и вещи из Персии, Рима и Греции относятся в основном к средневековью, поэтому они лишь подтверждают важность торгового пути, но не доказывают существование легендарного древнего города.

Археолог Юрис Заринс объяснял, что упоминания об Убаре могли касаться более широкого региона или целой группы людей.

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«Мы попытаемся точно выяснить, насколько хорошо эти города выделяются, есть ли с ними связанные источники воды, являются ли эти источники постоянными, и пролегают ли через них эти давние торговые пути, ведь мы знаем, что в средневековье там проходили пути. Теперь остается только выбраться туда и найти эти давние», — отметил археолог.

По оценкам ученых, поселение могло прийти в упадок из-за изменений торговых путей и проблем с доступом к грунтовым водам.

Напомним, на протяжении многих веков граница между миром живых и мертвых была значительно тоньше, чем сегодня. В древности люди регулярно хоронили своих близких прямо под полом домов, во внутренних двориках или у порога.

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