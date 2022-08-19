Пропавший вид тасманийского тигра собираются "воскресить": что задумали генетики

"Первенцем" исследовательской команды станет пропавший почти столетие назад тасманский тигр. Ученые надеются, что в процессе исследования им удастся не только вернуть к жизни давно исчезнувший вид, но и сдержать разрушение природной среды Австралии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Для этого исследователи используют технологию стволовых клеток.

В ходе эксперимента ученые планируют взять клетки жирнохвостой сумчатой мыши (даннарта), именно она имеет наиболее похожую ДНК из всех существующих ныне видов, и с помощью технологии редактирования генов превратить их в "тилациновые". Затем ученым необходимо будет создать эмбрион и поместить его в искусственную матку или суррогатную маму Даннарта. Если эксперимент окажется удачным, выращенную особь планируют вернуть в ее родную экосистему Австралии.

Тасманский тигр стал жертвой человечества. Около трех тысяч лет назад представители этого вида, обитавшие в Австралии и Новой Гвинее, исчезли с материка. Оставшуюся популяцию, изолированную на острове Тасмания, уничтожили в начале XX века — последний тасманский тигр умер в зоопарке Хобарта в 1936 году.

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