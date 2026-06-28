Проплыли половину планеты: фотографии хвостов раскрыли неожиданное путешествие двух китов

Два горбатых кита проплыли от Австралии до Бразилии / © Unsplash

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Двое морских млекопитающих установили новый абсолютный рекорд дальности миграции , преодолев более 14 тысяч километров между побережьями Австралии и Бразилии. Это беспрецедентное путешествие по противоположным направлениям кардинально изменяет представление о привычках и уровне изолированности разных популяций этих животных.

Об этом пишет Phys.org.

Обычно эти гигантские существа мигрируют на большие расстояния по предполагаемым маршрутам, которым они учатся от своих матерей. Они проводят теплые месяцы в поисках криля и мелкой рыбы, а в период зимнего размножения всегда возвращаются в тропические воды.

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Технологии распознавания и новый рекорд

Отследить точные перемещения животных, проводящих большую часть своей жизни под водой, является очень сложной задачей. Для исследования ученые проанализировали более девятнадцати тысяч фотографий, собранных исследовательскими группами и волонтерами за последние сорок лет. Благодаря специальному программному обеспечению китов удалось идентифицировать по уникальным цветным узорам и неровным краям их хвостов.

Рисунок на хвосте гористых китов является уникальным как отпечатки пальцев у человека

Анализ изображений подтвердил, что две разные особи были зафиксированы в местах размножения как в восточной Австралии, так и в Бразилии. Один из рекордсменов преодолел более 15 тысяч километров, опередив предыдущего лидера, совершившего путешествие от Колумбии в Занзибар. Поскольку фотографии фиксируют только начало и конец этих маршрутов, точная траектория движения млекопитающих остается неизвестной.

«Это очень редкое событие, но оно действительно великолепная демонстрация того, насколько широкий ареал обитания имеют эти животные», — отметил бывший руководитель программы исследования китов Филипп Клепем.

Причины миграции и влияние климата

В большинстве своем эти морские великаны не путешествуют между разными местами спаривания, поэтому настоящие мотивы такого аномального поведения остаются загадкой. Исследователи предполагают, что особи могли встретить других родственников на общих местах кормления и просто присоединиться к их стае вместо возвращения домой. В то же время такие масштабные одиссеи гораздо сложнее для животных в Северном полушарии, где массивные континенты препятствуют свободному передвижению по океанам.

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Зафиксированный рекорд ярко демонстрирует реальные физические возможности и выносливость этого вида морских млекопитающих. Использованные методы распознавания помогут ученым отслеживать перемещение популяций на фоне стремительных климатических изменений. Глобальное потепление океанов неизбежно отразится на привычных местах размножения криля, что заставит китов искать новые маршруты для выживания.

«Обнаружение не одной, а двух особей, пересекших расстояние между Австралией и Бразилией, бросает вызов нашим представлениям о том, насколько действительно разделены эти популяции», — объяснила соавтор исследования Стефани Стек.

Напомним, ученые раскрыли неожиданную природную аномалию и выяснили, какое невидимое препятствие заставляет медуз массово исчезать с поверхности океана после каждого сильного ливня.

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