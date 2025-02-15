Пророчество Ньютона: когда, по его мнению, наступит конец света

Ньютон считал, что мировой конец связан с библейскими пророчествами, в том числе с битвой при Армагеддоне, где силы добра столкнутся с силами зла.

Сэр Исаак Ньютон, знаменитый физик и математик, известный своими законами движения и гравитации, в 1704 году произвел расчеты, согласно которым конец света может наступить в 2060 году. Свои выводы он записал на листе бумаги наряду с математическими вычислениями более 300 лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

Ньютон считал, что мировой конец связан с библейскими пророчествами, в том числе с битвой при Армагеддоне, где силы добра (возглавляемые Богом) столкнутся с силами зла (управляемыми царями Земли). Он основывал свои расчеты на библейских текстах, а именно на книге Откровения и Книге Даниила.

Как Ньютон вычислил дату?

Ученый использовал так называемый "пророческий принцип", согласно которому один библейский день отвечает одному году. Отталкиваясь от периода "1260 дней", указанного в Священном Писании, он искал историческое событие, которое могло бы быть начальной точкой отсчета. Ньютон остановился на 800 году нашей эры – дате создания Священной Римской империи. Добавив 1260 лет, он получил 2060 год.

"Время, время и половина времени составляют 42 месяца или 1260 дней, что соответствует трем с половиной годам, если год считать с двенадцати месяцев, а месяц с 30 дней", — писал Ньютон в своем письме 1704 года.

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Он также предостерег от чрезмерного спекулирования на теме конца света, ведь "Христос придет, как вор ночью", и никто не знает точной даты.

Был ли Ньютон уверен в своих расчетах?

Несмотря на свои расчеты, Ньютон сомневался в том, что 2060 год является окончательной датой конца света. "Это может произойти и позже, но я не вижу причин, почему это должно произойти раньше", — писал он.

Он также предупреждал, что неудачные предсказания могут дискредитировать библейские пророчества: "Я говорю об этом не для того, чтобы утверждать, когда придет конец, а чтобы прекратить безрассудные догадки фантазеров, часто предсказывающих дату конца света и тем самым порочащих священные пророчества, когда их предсказания не сбываются".

Наука и религия: как Ньютон совмещал их в собственной работе?

Ньютон не просто изучал физику и математику, но и занимался богословскими исследованиями. Он пытался расшифровать библейские тексты и находить в них скрытые закономерности. Однако его подход к предсказанию будущего базировался не на сложных математических вычислениях, а на простой арифметике.

По словам профессора истории науки Стивена Снобелена, Ньютон не был "ученым" в современном понимании этого слова, а скорее "натурфилософом", пытавшимся найти связь между наукой, историей и религией.

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Несмотря на авторитет Ньютона в мире науки, его расчеты основывались на библейских текстах, а не на научных данных. Его интерес к концу света был скорее богословским, чем научным. Однако сам факт того, что один из величайших ученых всех времен пытался определить дату Апокалипсиса, добавляет эту тему мистической интриги.