Пророчество Ванги о пришельцах 2025-го может сбыться: к Солнцу летит загадочный объект

НЛО / © Pixabay

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В июле 2025 года ученые обнаружили загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который движется через Солнечную систему с необычайной скоростью и необычной траекторией. Некоторые ученые считают, что он может быть не естественным телом, а созданным разумной цивилизацией — возможно, разведывательным зондом инопланетного происхождения.

Об этом пишет Times of India

Объект размером около 24 км в диаметре (что больше Манхэттена) движется со скоростью более 210 000 км/ч. Его гиперболическая траектория свидетельствует, что он прилетел из-за пределов Солнечной системы. Ученые обращают внимание на его нестандартное ускорение и возможные маневры, которые не характерны для обычных комет.

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Подозрения относительно инопланетной технологии

Гарвардский астрофизик Ави Леб, известный своими гипотезами о возможном существовании техногенных межзвездных объектов, считает, что 3I/ATLAS может быть искусственным. Его траектория охватывает гравитационные зоны Юпитера, Марса и Венеры — что может быть стратегическим маршрутом для сбора информации или запуска разведывательных приборов.

Особое беспокойство вызывает факт, что в ноябре объект пройдет вблизи Солнца, временно исчезая из поля зрения телескопов. Это может быть, по словам Леба, намеренной попыткой избежать наблюдения.

Инопланетная угроза или совпадение

Теория о «темном лесу», согласно которой разумные цивилизации избегают сигналов из-за риска вражеского уничтожения, тоже получает новое звучание. Если 3I/ATLAS — это разведывательное устройство, то его миссия может иметь совсем не мирную цель.

Несмотря на осторожность большинства ученых, объект уже побуждает обсуждение вопросов защиты планеты от потенциальных внеземных угроз.

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Пророчество Ванги и паника в соцсетях

Дополнительного резонанса добавляет упоминание о пророчестве болгарской провидицы Ванги, которая якобы предсказала контакт человечества с инопланетянами именно в 2025 году. В соцсетях вспыхнули бурные обсуждения — от энтузиазма до тревоги относительно возможного «космического Троянского коня».

Ближе к ноябрю астрономы во всем мире намерены усилить мониторинг за 3I/ATLAS. Независимо от того, окажется ли он обычной кометой или технологическим артефактом, — нас может ждать один из самых значительных моментов в истории человечества.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ванга и «живой Нострадамус» сделали одинаковое сенсационное пророчество на 2025 год. Открытие может быть связано с крупным спортивным событием или рассекречиванием материалов об НЛО.

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Также сообщалось, что комета 3I/ATLAS, которую ученые обнаружили в июле, заинтересовала не только ученых, но и стала источником юмора в соцсетях. После того как известный астрофизик Ави Лоеб предположил, что объект может быть инопланетным аппаратом, украинские пользователи превратили новость в мемы уже в шутку предлагают собирать деньги на «НЛО-перехватчики».