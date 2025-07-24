Прорыв в биомедицине: ученые разрабатывают препарат, способный замедлить старение

Ученые разрабатывают препарат, способный замедлить старение / © Pexels

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Команда ученых объявила о разработке новых препаратов, которые могут влиять на ключевой механизм клеточной гибели — некроз — и тем самым открыть путь к замедлению возрастных заболеваний и даже самому процессу старения.

Об этом пишет издание Lad Bible.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Oncogene, открывают перспективы создания так называемых антинекротических препаратов. Их влияние уже продемонстрировало обнадеживающие результаты на клетках, находившихся в состоянии гибели. Клинические испытания должны начаться уже в этом году.

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Ключевая идея состоит в том, что некроз — незапрограммированная форма гибели клеток, отличающаяся от природного апоптоза — является общим звеном для многих тяжелых болезней. Он может запускать каскадные процессы, ведущие к воспалению, фиброзу, нарушению регенерации тканей, генетической нестабильности и развитию опухолей.

По словам автора исследования, доктора Карины Керн, генерального директора биотехнологической компании LinkGevity, решающую роль в запуске некроза играет кальций. В норме его концентрация внутри клетки в десятки тысяч раз ниже, чем извне, но во время стресса этот баланс разрушается, вызывая клеточный коллапс.

"Некроз был долгое время недооценен, – отмечает Керн. – Но теперь мы понимаем, что он не только конечная стадия гибели клетки, но и пусковой механизм, через который возникает и распространяется системная дегенерация".

Именно этот процесс связывается с развитием возрастных заболеваний — болезни Альцгеймера, Паркинсона, сердечно-сосудистых нарушений, почечной недостаточности и т.д. Если удастся вмешаться в механизмы некроза на ранней стадии, это может открыть новые горизонты для лечения и профилактики этих болезней.

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Исследование также включает данные по космической медицине: обнаружено, что микрогравитация и радиация во время полетов в космос ускоряют старение органов и функциональную дегенерацию. Это позволяет применить полученные знания не только на Земле, но и в рамках подготовки к длительным миссиям в космосе.

Соавтор исследования, профессор Дэмиан Бейли из Университета Южного Уэльса, подчеркнул, что нарушение ионного баланса и усиленный некроз является одним из ключевых вызовов для организма в условиях старения.

"Если мы научимся временно останавливать некроз, - заключает доктор Керн, - мы сможем разорвать цепь разрушения, восстановить нормальные функции клеток и запустить механизмы регенерации".