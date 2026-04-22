Прорыв в лечении рака: новая мРНК-вакцина смогла остановить одну из самых агрессивных форм онкологии

Новая персонализированная мРНК-вакцина против рака поджелудочной железы показала обнадеживающие результаты в долгосрочной перспективе. У части пациентов, получивших лечение, болезнь не вернулась даже через шесть лет после завершения терапии.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Во время ежегодной встречи Американской ассоциации исследования рака 2026 года представили обновленные результаты клинического испытания препарата аутоген цевумеран — экспериментальной терапевтической вакцины, которую разрабатывают биотехнологические компании BioNTech и Genentech.

Препарат тестируют для лечения одного из самых агрессивных видов онкологии — аденокарциномы протоков поджелудочной железы. Именно эта форма составляет большинство случаев рака поджелудочной железы и считается одной из самых сложных для лечения. Даже после операции риск повторного развития болезни может достигать 80%.

Первые результаты исследования ученые обнародовали еще в 2023 году. Тогда персонализированная вакцина в сочетании с химиотерапией и иммунотерапией вызвала выраженный иммунный ответ у половины из 16 пациентов, участвовавших в испытании. Через 18 месяцев после лечения ни у одного из этих людей не зафиксировали рецидива после операции.

Теперь исследователи представили результаты более длительного наблюдения. Оказалось, что семеро из восьми пациентов, чей организм отреагировал на вакцину, оставались живыми через четыре-шесть лет после получения последней дозы. Для сравнения: общий пятилетний уровень выживаемости при раке поджелудочной железы составляет около 13%.

Главный исследователь испытания, онколог Винод Балачандран из Мемориального онкологического центра Слоуна-Кеттеринга, заявил, что в медицинском сообществе растет уверенность в возможности эффективно бороться с этим видом рака путем активации собственной иммунной системы пациента. В то же время он подчеркнул: для подтверждения результатов необходимы более масштабные исследования.

Ранее рак поджелудочной железы считали малоперспективной мишенью для иммунотерапии, поскольку он слабо реагирует на ингибиторы иммунных контрольных точек — препараты, которые уже доказали эффективность в лечении других видов онкологии. Они работают, блокируя белки, мешающие иммунной системе атаковать опухоль.

Одна из причин заключается в том, что опухоли поджелудочной железы имеют относительно немного неоантигенов — уникальных маркеров, по которым иммунная система может распознать раковые клетки как угрозу. У большинства пациентов эти сигналы не срабатывают естественным путем, поэтому организм не запускает надлежащего иммунного ответа.

Чтобы обойти эту проблему, исследователи применили технологию мРНК-вакцин, которая стала широко известной во время пандемии COVID-19. Ее принцип заключается во введении фрагмента генетического кода, который дает клеткам «инструкцию» выработать белок, активирующий иммунную систему.

В рамках испытания ученые секвенировали геном опухоли каждого пациента и создавали индивидуальную вакцину, содержащую информацию о неоантигенах именно этой опухоли. Благодаря этому организм «учился» распознавать раковые клетки и бороться с ними, снижая вероятность рецидива.

В отличие от обычных вакцин, которые используют для профилактики инфекционных заболеваний, эта терапия применяется уже после развития рака — для предотвращения его возвращения после основного лечения.

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи отмечают: первая фаза испытания охватывала лишь 16 человек, а у большинства участников рак диагностировали на относительно ранней стадии, что нетипично для этого вида онкологии.

Вторая фаза клинического испытания, к которой привлекли около 260 пациентов, стартовала в 2023 году и, как ожидается, продлится до 2031-го.

За последние 30 лет количество случаев рака поджелудочной железы в мире выросло более чем вдвое — от примерно 196 тысяч новых случаев в 1990 году до более 510 тысяч в 2022-м. Сейчас это шестая самая распространенная причина смерти от онкологических заболеваний в мире. Медики также фиксируют увеличение количества случаев среди людей моложе 50 лет, однако причины этой тенденции пока окончательно не установлены.

