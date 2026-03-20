Прорыв в робототехнике: специалисты создали руку, точно повторяющую движения человеческой (видео)

Роботизированные руки

Реклама

Роботы наконец прекратят ломать все, к чему прикасаются. Южнокорейская компания Tesollo представила пятипалую кисть, у которой при весе менее килограмма невероятная чувствительность и 20 степеней свободы.

Об этом пишет interestingengineering.

Хотя «мозг» современных роботов почти достиг уровня гениальности, их манипуляторы все еще остаются несовершенными. Большинство машин до сих пор не способны, например, осторожно поднять виноградину, не повредив ее.

Реклама

Компания Tesollo, которая разрабатывает роботизированные кисти и захваты, представила компактную пятипалую модель для гуманоидных и промышленных систем — DG-5F-S. У нее есть 20 степеней свободы и она воспроизводит движения, максимально приближенные к человеческим. Ее габариты и вес соответствуют требованиям, ранее сдерживавшим внедрение подобных решений в гуманоидной робототехнике.

Роботизированная рука от Tesollo — характеристики

Длина DG-5F-S составляет 21 см, а сама роботизированная рука отличается высокой ловкостью. Несмотря на сложную конструкцию, ее вес — всего 880 г. Одной из ключевых особенностей являются «обратно-управляемые» суставы (backdrivable joints), которые обеспечивают необходимую гибкость. Это позволяет роботу безопаснее взаимодействовать с окружающей средой и поглощать внешние воздействия без повреждений.

Компания отходит от традиционного фокуса на «сухих» технических показателях. Представленная на Consumer Electronics Show 2026 модель создана с учетом разнообразных потребностей рынка гуманоидных роботов, в частности относительно вариантов установки и конфигурации.

Tesollo сделала акцент на интеграционной инженерии, чтобы ее решение легко сочеталось с уже существующими роботизированными системами. Это демонстрирует переход от экспериментальных прототипов к практическим и коммерчески пригодным продуктам.

Реклама

Опираясь на опыт предыдущих разработок, инженеры смогли существенно уменьшить размеры, вес и стоимость устройства, преодолев ключевые барьеры, замедляющие развитие гуманоидных роботов.

Для тех, кому не нужна максимальная подвижность, доступна упрощенная версия с 15 степенями свободы. Она компактнее и имеет более простое управление, что делает ее оптимальной для лабораторий с ограниченным пространством или без потребности в высокой сложности.

«Доступна опциональная конфигурация с 15 степенями свободы для приложений, где требуется менее сложное пространство управления (например, для уменьшения сложности обучения алгоритмов), но сохранена возможность манипуляций несколькими пальцами», — отметили в компании.

Конкуренция в сфере роботизированных рук

Разработка совершенного роботизированного захвата набирает обороты, и Tesollo — лишь один из игроков в этой гонке. К ней присоединилась и Samsung Electronics, создав специализированное подразделение Hand Lab в рамках своего направления Future Robotics.

Реклама

Инженеры Samsung работают над системой, имитирующей сухожилия: она позволит переместить тяжелые двигатели из пальцев в предплечье, воспроизводя человеческую анатомию. Компания стремится достичь более плавного и точного управления, чем в традиционных конструкциях с мотором в каждом пальце.

Однако движение — это лишь часть вызова: роботам нужно еще и «чувствовать». Samsung интегрирует передовые тактильные сенсоры, способные определять текстуру, давление и даже микроскопическое скольжение предметов. Это позволяет системе в реальном времени корректировать силу захвата — подобно тому, как человек крепче держит скользкий стакан.

Ставки в этой области чрезвычайно высоки. Учитывая то, что такие компании, как Tesla и Figure, работают над универсальными гуманоидными роботами, именно рука становится ключевым и одновременно самым дорогим элементом конструкции.

По оценкам экспертов, к 2030 году мировой рынок пятипалых роботизированных рук для гуманоидов может достичь 876 млн долл.

Реклама

Конечная цель разработчиков — отказаться от неуклюжих захватов и создать роботизированные руки, способные чувствовать, адаптироваться и точно манипулировать объектами благодаря высокому уровню интеллектуальной чувствительности.

К слову, шанхайский стартап DroidUp представил Moya — одного из самых реалистичных гуманоидных роботов. Он имеет «теплую» кожу (32 — 36 °C), модульную конструкцию с изменяемой внешностью и имитацию анатомических структур (мышц, жира). Moya воспроизводит эмоции мимикой, поддерживает зрительный контакт и имеет мягкую походку. Разработчики предлагают использовать этого робота в медицине и образовании.